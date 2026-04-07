Victoria Ocampo: la dueña de las letras argentinas que nació para romper moldes

Es sin lugar a dudas su obra cumbre. Fue publicada de forma póstuma y es considerada uno de los monumentos de la literatura memorialista en español. No solo narra su vida, sino que retrata la transición de la Argentina patricia hacia la modernidad.

Te aconsejamos leerlo ya que permite conocer (sin filtros) sus amores, sus crisis espirituales y su lucha por la independencia femenina en una época opresiva.

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2. Testimonios (Serie de 10 libros)

A lo largo de su vida, Victoria Ocampo publicó diez volúmenes titulados Testimonios. Se trata de colecciones de ensayos, cartas, críticas y crónicas de sus viajes y encuentros. Aquí por ejemplo se puede acceder a diálogos que la argentina tuvo con figuras como Virginia Woolf, Rabindranath Tagore, Ortega y Gasset o Igor Stravinsky.

3. De Francesca a Beatrice

Este es uno de sus ensayos más importantes, y aquí Ocampo realiza una interpretación personal de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ortega y Gasset quedó tan impresionado con este texto que él mismo le escribió el prólogo, destacando la sensibilidad femenina para interpretar los clásicos.

4. Virginia Woolf en su diario

La argentina fue una gran admiradora y traductora de Virginia Woolf. En este libro le rinde homenaje a la escritora inglesa, analizando su sensibilidad y su técnica.

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5. Habla el algarrobo

Se trata de un texto breve. Es una especie de monólogo o diálogo que Ocampo mantiene con la naturaleza y el paisaje de su casa en San Isidro (Villa Ocampo).