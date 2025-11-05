Vialidad realiza un corte de 12 horas en la Ruta 60 por obras en la nueva rotonda

ruta 60 mapa El corte de tránsito entre Vieytes y Ozamis Sur.

Por este motivo, si se ingresa en dirección oeste-este a la RP 60 (desde el Acceso Sur, por ejemplo), el corte se encontrará en la intersección con calle Vieytes; y si se circula en dirección este-oeste (hacia el Acceso Sur), el corte y desvío comenzará en calle Ozamis Sur.

En consecuencia, desde el organismo proyectaron opciones viales distintas para los automovilistas y los transportistas. Los vehículos livianos podrán desviarse por Ozamis Sur, Videla Castillo y Vieytes para poder retomar la Ruta Provincial 60 en un recorrido corto.

Trabajando. Los obreros retomaron la obra, comenzando en Pueyrredón. Los trabajos afectarán el tránsito. Imagen ilustrativa.

¿Qué deberá hacer la carga pesada por el recorte en Ruta 60?

Mientras que, para el transporte de carga pesada, luego de haberse estudiado distintas alternativas, la empresa contratista sugirió que los camiones transiten por Ozamis Sur hasta Videla Aranda, desde allí hasta Maza, por Maza hasta Azcuénaga y desde allí hasta el Acceso Sur o viceversa. También pueden utilizar esta alternativa vial más larga los vehículos livianos.

El operativo planificado por la Dirección Provincial de Vialidad busca resolver en un día lo que de lo contrario exigiría la realización de tres cortes totales distintos sobre la RP 60 a lo largo de lo que resta de la obra.

Además, en la zona de obra también se encuentra cortado desde hace varias semanas el tránsito de calle Maza y su intersección con RP 60, tanto hacia el norte como hacia el sur, porque se construye también allí una red de cloacas.