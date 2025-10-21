La Municipalidad de Guaymallén comunicó que desde el miércoles y hasta el viernes el Nudo Vial del Acceso Este estará parcialmente cortado entre las 6.30 a 8. El motivo es la renovación del espacio verde, que realiza desde hace tiempo la comuna en conjunto con la Dirección de Vialidad Provincial.
Guaymallén: confirmaron un corte parcial en el Nudo Vial desde este miércoles y hasta el viernes
Será de miércoles a viernes entre las 6.30 y las 8. El Municipio de Guaymallén renovará el espacio verde con césped nuevo. Recomendaron circular con precaución
En esa hora y media, trabajadores municipales descargarán panes verdes de césped, por lo que el camión estará estacionado cortando parcialmente el tránsito.
En el operativo para ordenar la circulación vehicular participará personal de la Subdirección de Tránsito y Seguridad Vial.
Por este motivo, desde la Comuna de Guaymallén pidieron a los conductores extremen las medidas de precaución al momento de transitar por la zona.
La tarea para renovar el Nudo Vial comenzó hace poco más de dos meses, con tareas de limpieza, reparación del sistema de riego y un plan paisajístico integral, con el objetivo de mejorar la infraestructura y la calidad urbana de uno de los principales accesos al área metropolitana.