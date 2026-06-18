Viajó al destino de sus sueños, acarició a un ciervo y terminó luchando por su vida en un hospital

Lo que prometía ser el viaje de su vida por los exóticos paisajes de Japón se transformó, en cuestión de meses, en una auténtica pesadilla médica para Cristina, una joven y talentosa bailarina profesional de 25 años, que vio como su salud se desmoronaba por completo, aunque por un insólito motivo.
El calvario comenzó a finales de 2024, durante sus vacaciones en el país asiático. Fue allí donde, tras interactuar con la fauna local, una garrapata imperceptible la picó de manera silenciosa, haciéndola pasar por una gran variedad de síntomas antes de ir al hospital.
Acaricio un ciervo y terminó luchando por su vida en un hospital
Tras acariciar a un ciervo, esta bailarina comenzó a sentir cansancio extremo, picos de fiebre alta y misteriosas lesiones en la piel. Ante esto, decidió acudir a los especialistas médicos, quienes no encontraron respuestas.
Durante meses, Cristina deambuló por consultorios médicos sin obtener un diagnóstico certero. Los especialistas llegaron a sugerirle desde cuadros dermatológicos comunes como impétigo, hasta afecciones graves como sífilis, e incluso se llegó a insinuar que sus padecimientos eran de origen psicológico.
Tanto es así, que la bailarina fue dada de alta en repetidas ocasiones sin ninguna solución real mientras su cuerpo se seguía deteriorando.
Recién en junio de 2025 llegó el verdadero diagnóstico: dio positivo para la bacteria Rickettsia y se confirmó que padecía la enfermedad de Lyme. Esta patología, transmitida por la picadura de garrapatas infectadas, puede atacar de forma agresiva el sistema nervioso central si no se detecta y se trata de forma precoz con antibióticos.
El retraso en el diagnóstico permitió que la enfermedad de Lyme avanzara severamente. Los síntomas actuales de Cristina son de una gravedad extrema y revisten un fuerte componente neurológico, incluyendo espasmos musculares incontrolables, desmayos frecuentes y parálisis facial.
Presta atención: los primeros síntomas de la enfermedad de Lyme
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Sarpullido característico (Eritema migratorio): una mancha roja que se expande lentamente y a menudo se aclara en el centro, simulando la forma de una "escarapela" o blanco de tiro. No suele picar ni doler.
Fiebre y escalofríos: elevación de la temperatura corporal acompañada de temblores, similar a un cuadro gripal.
Cansancio extremo: fatiga intensa y falta de energía sin razón aparente.
Dolores corporales: dolores musculares (mialgias) y dolores en las articulaciones (artralgias).
Dolor de cabeza: cefaleas intensas y persistentes.
Ganglios linfáticos inflamados: hinchazón en el cuello o las axilas.