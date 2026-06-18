Viajó al destino de sus sueños, acarició a un ciervo y terminó luchando por su vida en un hospital

Durante meses, Cristina deambuló por consultorios médicos sin obtener un diagnóstico certero. Los especialistas llegaron a sugerirle desde cuadros dermatológicos comunes como impétigo, hasta afecciones graves como sífilis, e incluso se llegó a insinuar que sus padecimientos eran de origen psicológico.

Tanto es así, que la bailarina fue dada de alta en repetidas ocasiones sin ninguna solución real mientras su cuerpo se seguía deteriorando.

cristina, bailarina Recién en junio de 2025 llegó el verdadero diagnóstico para la joven.

Recién en junio de 2025 llegó el verdadero diagnóstico: dio positivo para la bacteria Rickettsia y se confirmó que padecía la enfermedad de Lyme. Esta patología, transmitida por la picadura de garrapatas infectadas, puede atacar de forma agresiva el sistema nervioso central si no se detecta y se trata de forma precoz con antibióticos.

El retraso en el diagnóstico permitió que la enfermedad de Lyme avanzara severamente. Los síntomas actuales de Cristina son de una gravedad extrema y revisten un fuerte componente neurológico, incluyendo espasmos musculares incontrolables, desmayos frecuentes y parálisis facial.

Presta atención: los primeros síntomas de la enfermedad de Lyme