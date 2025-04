¿Verdad de cocina o mito de abuela? Por qué es peligroso abrir la heladera descalzo

Según expertos en el tema: ¿es peligroso abrir la heladera descalzo?

Es muy común acudir a la heladera en cualquier momento del día en busca de un snack o aperitivo. Esta actividad suele llevarse a cabo con los pies al descubierto por comodidad o pocas ganas de colocarse el calzado. La costumbre de andar descalza dentro de la casa difiere entre las distintas culturas y países. Esta práctica puede traer grandes beneficios para la salud al mismo tiempo que puede resultar peligrosa para ciertas actividades, como abrir la heladera.

heladera - cocina.jpg

El motivo por el que no podemos abrir la heladera descalzos dependerá del tipo de electrodoméstico. Ciertos aparatos no poseen un sistema de puesta a tierra. Al entrar entrar en contacto con la superficie metálica de la heladera y el suelo a la vez, se crea un circuito que puede ocasionar una descarga eléctrica. Esto sucede sobre todo en las heladeras más antiguas que no cuentan con estas precauciones.

El Ministerio de Energía y Minas de Perú explica que las instalaciones deben contar con un sistema de puesta a tierra, cuya función es evitar las descargas eléctricas al realizar contacto con partes de metal cargadas de energía. El material con el que están elaborados los calzados suele actuar como conductor o no conductor de ducha electricidad. De esta manera, si utilizamos un calzado de goma, éste actúa como aislante.

Sin embargo, la mayoría de las heladeras modernas cuentan con sistema de seguridad como conexiones a tierra que disminuyen el riesgo de electrocución. Si la heladera está defectuosa, dañada o tiene cables expuestos, este riesgo puede aumentar. De igual manera si el suelo está mojado o si acabas de salir de la piscina húmedo.

Precauciones y consejos a tener en cuenta: cómo abrir la heladera correctamente

heladera -.jpg

Siempre es importante prevenir, sobre todo porque muchas veces desconocemos cómo está fabricada una heladera y si cuenta con las especificaciones de seguridad adecuadas, más aún si es un aparato viejo.

Lo mejor es utilizar siempre calzado para abrir la heladera, revisar si los cables están en buen estado, mantener el suelo seco y revisar si el electrodoméstico está bien enchufado.