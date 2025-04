Según la astrología y sus predicciones, este evento invita a mirar hacia adentro, reconectando con lo espiritual y lo simbólico del amor, especialmente para los signos que tienen vínculos fuertes con el arte, la música o la fe. Los nativos zodiacales más compatibles con esta energía sabrán fluir con el mar de emociones, permitiendo una limpieza interior emocional que favorece la liberación de viejas cargas sentimentales. Venus retrógrado en Piscis (que desde el 30 de abril de 2025 regresará a Aries) ralentiza lo superficial y da espacio a lo verdadero, incluso cuando eso implique atravesar confusión o una melancolía temporal.

venus retrogrado piscis predicciones astrologia signos.jpg

Venus retrógrado en Piscis: las predicciones de la astrología para los 12 signos del zodiaco

En la astrología y para sus predicciones, la energía venusiana en su fase retrógrada dentro del signo de Piscis tiende a idealizar el amor, recordando amores pasados o despertando sueños olvidados, lo que exige discernimiento y madurez emocional. Todos los signos deben cuidar de sus ilusiones y no comprometerse emocionalmente sin una base sólida. Este tránsito es perfecto para crear, perdonar y sanar, pero también puede desenfocar si no se pone atención a los límites. Venus retrógrado en Piscis llama a amar de forma más pura, aunque también exige soltar lo que ya no resuena.