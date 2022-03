Vendimia Solidaria 2022 recaudó $28.283.000 para obras que tendrán gran alcance social

Los donaciones se fueron realizando este domingo durante una emisión especial de Canal 7, que contó con la presencia del presidente de Grupo América, Daniel Vila, y fue conducido por Gisela Campos y Julián Chabert. Durante las 2 horas que duró el envío se fueron sumando contribuciones a la 18ª edición de Vendimia Solidaria, a la que se adhirieron muchos nuevos actores a esta campaña que busca llegar a los sectores más desprotegidos de la comunidad.

Además de Daniel Vila, del programa televisivo participaron la directora de la Fundación, Barbarita Vila, la directora ejecutiva, Gabriela Alé; y el gobernador Rodolfo Suarez, a través de un mensaje grabado.

La nómina de donantes estuvo integrada por América TV, Banco Credicoop, Banco Macro, Ceosa, Cilsa, Co Branding, Dalvian S.A., Edemsa, El Cronista Comercial S.A., Fundación Universitas, Grupo Cooperativa, Hipercerámico, Instituto Zaldivar, Integra Capital, Jorge Estornel S.A., MDA, Newsan, Saavedra Electrificaciones S.A., Supercanal S.A., Torres Pablo-Rosell Boher, Triunfo Seguros, Universidad de Congreso, Yacopini Motors, A tu puerta Clean; y las municipalidades de General Alvear, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Junín, La Paz, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, San Rafael, Santa Rosa y Tupungato.

La cifra.jpg

Donantes Vendimia Solidaria.jpg

Como ocurrió el año pasado, en esta oportunidad se repitió el formato de realizar un programa de televisión, lo que fue dispuesto por precaución teniendo en cuenta que la pandemia aún no terminó. De todos modos es un hecho que en 2023 volverá el tradicional almuerzo, con la participación de todos los sectores de la sociedad y que ya es parte del calendario vendimial.

El envío de este domingo fue acompañado por la buena música de la Sparkling Big Band, con Juan Pablo Moltisanti, Fernando Costábile, Alejandro Cohen, Valentina Gratón y Lorena Miranda.

Vendimia Solidaria 2022 (37).jpeg La Sparkling Big Band aportó su excelente música a Vendimia Solidaria. Foto: Martín Pravata

Además fueron mostrando videos y testimonios de la actividad de Vendimia Solidaria durante 2021.

Así arrancó el programa: "Con la luna de testigo comienza esta nueva aventura: buscar y encontrar a las personas a las que le duele el dolor del otro y transformar ese dolor en solidaridad . La Fundación Grupo América ayuda a miles de mendocinos... Ese es nuestro objetivo y es también nuestro privilegio. Como se teje la red que nos sostiene a todos, como se salvan las distancias, como abrigan los sueños, necesitamos que alguien cobije nuestro presente".

Barbarita Vila: "Encontramos una necesidad que nadie vio"

Vendimia Solidaria 2022 (21).jpeg Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América. Foto: Martín Pravata

La directora de la Fundación Grupo América, Barbarita Vila, fue quien abrió la serie de entrevistas y dejó los siguientes conceptos:

"No es para nada fácil lo que hacemos, pero llevamos 18 años, que no es un dato menor. Es un trabajo duro, que requiere mucho tiempo y esfuerzo y gracias a Dios tenemos un hermoso equipo de trabajo. Somos 4 mujeres que todos los días y todas las semanas trabajamos para que esto sea posible. Pero nada podría ser viable sin el equipo de Grupo América, tanto gerencial como comercial y sin la participación de los municipios en la parte pública y de los privados que colaboran".

"Este año no se hizo el almuerzo por precaución, pero cumplimos la mayoría de edad, los 18 años y algo importante teníamos que hacer. En eso coincidieron tanto Gabriela (Alé), como Marga (Margarita Viel) y Belén (Moreno). Nos pusimos a trabajar con Mariana (Carrión) y el equipo comercial de Sabrina (Salvi) y aquí estamos: vamos bien para hacer un gran proyecto este año".

"Es un cachetazo de realidad ir a cada lugar. Te quedás en un estado de decir 'cuánta necesidad que hay, cuánto por hacer'. Es clave que entre todos unamos fuerzas. No es una pelea entre públicos y privados. Como siempre hablamos en la Donatón y en todas las colectas que hacemos, no trabajamos aisladamente, sino en conjunto. Hay lugares a los que la Fundación ha podido llegar a través de Vendimia Solidaria que quizás no estaban en el radar de nadie".

"Hemos encontrado una necesidad que nadie vio y la hicimos visible. Nos llegan pedidos y siempre que tengamos los recursos vamos a ayudar. Si no, tenemos el eslógan de la Fundación: Medios que sirven. Nosotros somos como un transporte para tratar de alcanzar un sueño".

"Nuestra tarea fue mutando. Al principio eran casos más puntuales, casi individuales, a quienes podemos seguir ayudando. Pero necesitábamos generar algo que tuviera un mayor impacto social".

"Estamos tratando con Desarrollo Social, del Gobierno de Mendoza, de generar una plaza de servicios integral, que en un mismo lugar convivan los 4 ejes de la Fundación Grupo América. Tiene un terreno en Luján en el que quizás podamos trabajar. Está en la zona centro, así que vendría muy bien".

"Las reinas que este sábado entregaron sus coronas, Mayra Tous y Eugenia Serrani, siempre nos acompañaron. Tanto en las inauguraciones como en entregas de becas. Sin ellas Vendimia Solidaria no tendría sentido".

"El mensaje a quienes hacen donaciones siempre lo digo: la solidaridad debe estar presente los 365 días del año. Con los aportes trabajamos un año entero. Al dinero que reunimos lo hacemos rendir lo más posible para que la sociedad tenga una retribución de este evento".

"Me sensibilicé después de ser madre. Ojalá con el aporte de todos podamos lograr que la gente que necesita viva en condiciones más dignas de vida, y los chicos que tengan sus lugares para deporte y recreación. La educación es también fundamental y por eso lo valioso de las becas en la Universidad de Congreso".

Daniel Vila: "Somos un vehículo para llevar la solidaridad que todos aportan"

Vendimia Solidaria 2022 (13).jpeg Daniel Vila, Barbarita Vila, Gisela Campos y Julián Chabert. Foto: Martín Pravata

Daniel Vila es presidente de la Fundación Grupo América y de Grupo América. Contó en Canal 7 cómo nació Vendimia Solidaria y también dejó sus sensaciones sobre el trabajo realizado.

"Esto nació en 2004 luego de una Fiesta de la Vendimia. Hicimos, como es lógico un domingo después del Acto Central, un asado en mi casa. Invité a amigos de Mendoza y de Buenos Aires. Seríamos unas 30 personas. Se nos ocurrió entonces la idea de hacer algo más, no sólo ir a la fiesta y comer un asado al otro día. ¿Por qué no ayudamos?, nos planteamos. Uno dijo 'yo pongo tanto', otro dijo lo mismo y juntamos un montón de plata. Fuimos a ver al gobernador de entonces (Julio Cobos) y le explicamos: 'tenemos esto, vamos a hacer una fundación y nos gustaría que la Reina participe'. La respuesta fue afirmativa de inmediato".

"Se dio algo curioso. Por primera vez la Reina no solo tuvo la representación de la provincia, sino que se unió a una serie de hechos solidarios, sumó una función adicional. Tuvo una misión social durante el año y se involucró en ayudas concretas, desde entregar una casa hasta un centro de salud o una plaza. La gente que veía a la Reina solo por televisión, la tenía ahí cerca y fue muy emocionante".

"Instituimos formalmente la Vendimia Solidaria y al año siguiente fue más grande y fue creciendo hasta transformarse en la comida multitudinaria a la que concurren la clase política, el empresariado, los mendocinos, los extranjeros.... El año que viene, si Dios nos ayuda vamos a estar celebrando de nuevo con las reinas junto a toda la sociedad".

"Nosotros solo somos un vehículo que lleva el gesto y acto solidario de los mendocinos y visitantes que hacen su aporte. Nosotros solo canalizamos esa solidaridad y la transformamos en obras concretas".

"A veces nos olvidamos lo que pasó. Hace 10 años le entregamos una casa a una familia en Junín para una señora y sus hijos. Ella nos decía que ahora sus niños iban a tener una mesa donde hacer los deberes. Siguen viviendo allí y es muy emocionante".

"Vendimia Solidaria ha logrado credibilidad. La gente aporta porque sabe que ayuda. Tomamos la precaución de que todo lo que haga Vendimia Solidaria esté controlado por una de las grandes empresas de auditoría en Argentina".

"La solidaridad contagia. Un año trajimos a Palito Ortega para un número artístico. Cuando se dio cuenta de que era un evento solidario planteó que si le avisaban antes no cobraba. Pero se comprometió a volver al año siguiente y actuar gratis. En octubre de ese mismo año nos llamó para hacernos acordar que vendría".

"No solo es el trabajo nuestro. También hay un trabajo del Estado. Esto es acción conjunta entre lo público y lo privado y llevamos 18 años. Cuando ambos sectores se juntan se pueden lograr muchas más cosas que por separado. El Estado por sí solo no puede, o no entiende, o no sabe, o tiene millones de cosas que atender. Ahí está entonces la Fundación".

"He vivido situaciones movilizantes. Una vez fuimos a Lavalle a entregar una posta sanitaria. Me acompañó mi esposa Pamela David. A ellos les cambió la vida porque tuvieron que dejar de andar kilómetros a caballo para que los atiendan. Éramos 15 o 20 personas y de pronto comenzaron a llegar los habitantes de la zona. Cada uno traía algo: una gallina, empanadas, pan... de pronto éramos como 200 sentados a una gran mesa".

El Jardín Solcito de Primavera

Natalia Castro, directora, y Carina Aguilera a cargo del lugar, brindaron su testimonio en nombre del Jardín Solcito de Primavera, de Guaymallén, construido gracias a Vendimia Solidaria

"Me encantaría que mi hija esté aquí, cuidada y contenida, mientras la mamá trabaja. Este es un lugar seguro para que los padres dejen a sus niños", dijo Natalia.

"Si ellos están felices, las mamás se llenan de gozo. Si están tristes tratamos de contenerlos. Este lugar ayuda mucho: es amplio, seguro y limpio".

Gabriela Alé: "Cada día, un desafío"

Vendimia Solidaria 2022 (23).jpeg Gabriela Alé, director ejecutiva de Vemdimia Solidaria. Foto: Martín Pravata

Gabriela Alé es la directora ejecutiva de la Fundación Grupo América. Ella resumió el trabajo que lleva adelante la organización.

"La palabra desafío es la que engloba y encierra el espíritu de esto. Cada día de trabajo en la Fundación es un desafío. Las necesidades son muchísimas. Nosotros las identificamos para que adonde vayamos se logre un impacto social importante".

"En General Alvear construimos una Salón de Usos Múltiples (SUM) en un barrio de características vulnerables. Hablamos con su referente, una mujer fuera de serie y avanzamos. La obra benefició a 2.000 familias. Está en el barrio El Progreso y hay talleres laborales, comedor y se atiende a la primera infancia y a los adultos".

"En San Carlos pudimos entregar un playón deportivo para 2.000 personas para actividades de recreación y al aire libre, cerca de la villa cabecera".

Rodolfo Suarez: "Que el privado se involucre es muy importante"

Rodolfo Suarez en Vendimia Solidaria.jpg El gobernador Rodolfo Suarez elogió a Vendimia Solidaria.

El gobernador Rodolfo Suarez dejó su mensaje, enviado desde el palacio gubernamental.

"Siempre hemos dicho que vamos a acompañar este evento, que es importantísmo y ya es parte de Vendimia. Llegar a aquellos que más necesitan es valioso y más cuando el Estado no puede hacerlo. Que el privado se involucre es muy importante. Nosotros apoyamos esta tarea tan noble".

"Vendimia Solidaria ha llegado a muchos lugares por ahí difíciles. Recuerdo cuando era intendente de Ciudad y fuimos al barrio San Martín a un lugar oscuro y complicado. Allí inauguramos una plaza, con Daniel Vila y Pamela David. Se recuperó un lugar, que pasó a estar iluminado y ahora es seguro".

"Trabajamos para revertir la situación de tener al 45% de la población bajo la línea de la pobreza. Tenemos una limitación porque las provincias no manejamos las variables macroeconómicas, pero seguimos haciendo todos los esfuerzos como en la pandemia cuando mantuvimos varias actividades abiertas. Juntos, como con Vendimia Solidaria, tenemos que encontrar los caminos. Me refiero a los empresarios, los políticos, los sindicatos y las sociedades civiles".

Obras en proceso

Poco antes del final del programa se mostraron obras de Vendimia Solidaria que ya están encaminadas. Se trata de un jardín maternal en Lavalle; un centro de capacitación para la comunidad en Las Heras y el centro comunitario Patrón Santiago en Guaymallén, todos con significativos avances.

Las becas de la Universidad de Congreso

Rubén Bresso, rector de la Universidad de Congreso se refirió a las becas que entrega esa casa educativa junto a Fundación Grupo América a través de Vendimia Solidaria.

"Se da la posibilidad a los becarios de estudiar toda la carrera. Hay un sistema de selección en el que se evalúa la condición social de los beneficiarios. La beca es para cualquier carrera, desde el inicio hasta el final, con un acompañamiento. La única salida para evitar la pobreza es la educación".

Vendimia Solidaria 2022 (28).jpeg Verónica Pamieri, egresa de la Universidad de Congreso, gracias a una beca. Foto: Martín Pravata

A su turno, Vanina Palmieri, egresada 2020, contó: "Si no hubiese tenido la beca no podría haber estudiado y menos recibido. Terminé la carrera del profesorado de Inglés a los 23 años, después me recibí de psicóloga en la Universidad de Congreso y estoy ejerciendo en el Instituto de Sexualidad. Sin la beca no lo hubiese logrado".