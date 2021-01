La fiesta, dirigida por Hugo Moreno, se podrá ver este viernes, a las 21, por Facebook y YouTube del municipio.

Dos generaciones, una sola historia

Hugo Luna ama el folclore. Desde joven le ha dedicado muchas horas a esta pasión, tanto bailando como cantando y aún, a sus 76 años lo sigue haciendo. Participó en varias vendimias centrales, en los cuadros de baile folclórico, y también en las fiestas de su departamento. Pero, aún con toda su experiencia, no dejó de emocionarlo esta convocatoria, a la que también se sumó su esposa, Esther Di Paola, quien interpreta a la mujer del abuelo viñatero en el corto.

"Para mi y para mi esposa fue un orgullo que nos llamaran a integrar la fiesta. Yo estoy feliz de poder seguir conectado con mis raíces a través del folclore, y quiero decirle a los jóvenes que no lo abandonen ni lo olviden, porque es parte de nuestra identidad", dijo el hombre.

En cuanto a la nueva experiencia de pasar de los escenarios al formato audiovisual, contó que lo sorprendió, pero a la vez la disfrutó mucho.

La verdad es que a la edad que uno tiene, poder seguir participando y volver a vivir la fiesta desde otro lugar, fue muy emocionante La verdad es que a la edad que uno tiene, poder seguir participando y volver a vivir la fiesta desde otro lugar, fue muy emocionante

En el otro extremo generacional, pero con el mismo entusiasmo, Valentina Albornoz Baroffio también relató cómo fue ser parte de este corto vendimial. Lo primero es destacar que a sus 11 años, la niña no es una novata en materia de actuación: ya participó en la comedia musical "El sueño de Nanny" que el elenco de la compañía "Yo Soy" llevó a escena en 2019, en el Teatro Plaza.

A mi actuar me encanta, me quiero dedicar a eso, entonces me encantó la idea de participar en la filmación de la Vendimia A mi actuar me encanta, me quiero dedicar a eso, entonces me encantó la idea de participar en la filmación de la Vendimia

Explicó también que la jornada en la que ella realizó el papel de la nieta del viñatero duró 15 horas.

"Volví muy cansada a mi casa. Mi papá me estaba esperando con la comida y me dijo que nos pusiéramos a ver una película, pero yo me fui a acostar", relató la preadolescente.

Sin embargo, cuenta que el día que filmó estaba en pie a las 6, y que realizó sus escenas en distintas locaciones -una finca y una casa, puntualmente- durante todo el día sin que tantas horas le pesaran.

Pero, tanto esfuerzo tuvo su premio. "Me llevaron un desayuno especial, porque no había alcanzado a desayunar en mi casa", recordó.

En cuanto a la diferencia de haber actuado primero en teatro y luego en un filme, Valentina explicó que ella prefería la filmación, "porque al no haber tanta gente, no me puse nunca nerviosa, solo un poco, cuando me tocó filmar en la finca. Pero igual estuvo muy bien porque Hugo -por Hugo Moreno, el director- me dijo todo lo que tenía que hacer".

Otra anécdota que cuenta y se ríe es que en una escena en la que le tocaba bailar, ella estaba comiendo un chicle. "No me acordé de sacármelo y cuando ya habíamos empezado la escena, me molestaba para bailar. Pero no podíamos cortar por eso, así que me lo aguanté", relató Valentina, como toda una profesional.

Un nuevo despertar

Hugo Moreno ha realizado 53 vendimias como coreógrafo y 3 como director. En toda esa vasta carrera, no se imaginó que iba a llegar el día en el que se juntaran sus dos pasiones, el escenario y la parte audiovisual. Esto porque Moreno vivió 20 años en Buenos Aires y trabajó en grandes producciones, entre ellas "Argentina Baila", una producción que tenía al folclore como protagonista y se realizaba en distintas provincias.

Con "Vendimia que despieta" quiso resaltar un mensaje positivo, una resignificación de las vivencias de pandemia.

Estábamos acostumbrados a ir y venir sin parar, que la pandemia nos puso un freno y eso nos alentó a vivir de otro modo, pensando más, reflexionando y recordando. Esto este es el mensaje que quisimos transmitir Estábamos acostumbrados a ir y venir sin parar, que la pandemia nos puso un freno y eso nos alentó a vivir de otro modo, pensando más, reflexionando y recordando. Esto este es el mensaje que quisimos transmitir

Para el director, si bien fue una experiencia sumamente positiva y enriquecedora, también fue agotadora.

Fueron siete jornadas en las que literalmente, empezábamos a las 4 de la mañana y terminábamos a las 2 de la mañana del otro día, sin parar Fueron siete jornadas en las que literalmente, empezábamos a las 4 de la mañana y terminábamos a las 2 de la mañana del otro día, sin parar

Así fue la filmación que se realizó en 7 locaciones, desde alta montaña y Uspallata hasta El Pastal, y en la que trabajaron un centenar de artistas lasherinos, y unas 50 personas de técnica y producción.

El resultado fue posible por el equipo de la Dirección de Cultura y Eventos de Las Heras, que dirige Marcelo Ríos.

Para Moreno, lo más emocionante fue darle un giro positivo a las pérdidas y a los momentos amargos de la pandemia.

Muchos de los bailarines que participaron, perdieron familiares y gente muy cercana por el Covid, entonces, verlos bailar, fue muy emotivo. Casi un homenaje para esos seres queridos que ya no están Muchos de los bailarines que participaron, perdieron familiares y gente muy cercana por el Covid, entonces, verlos bailar, fue muy emotivo. Casi un homenaje para esos seres queridos que ya no están

Esa es la impronta de esta vendimia que tanto ha costado despertar, pero que finalmente se concretó en una realidad que saldrá a la luz esta noche, lejos de los escenarios pero cerca de la gente.