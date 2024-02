Vendimia 2024: Agostina Jazmín Saua Carrión fue coronada reina de la Capital

vendimia 2024 candela saez y agostina saua capital ciudad de mendoza.jpg Agostina Saua y Candela Saez fueron coronadas como reina y virreina de la Vendimia de Capital.

La nueva reina de la Ciudad de Mendoza manifestó: “Quiero agradecer a todos los que me han acompañado esta noche, que me han votado y elegido como su nueva representante. En primer lugar, agradecer al Club Mendoza de Regatas, al presidente Jorge Aguirre por todo su apoyo, a mi familia, a mi gran equipo que me ha acompañado en todo este camino, a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y al intendente Ulpiano Suarez. Espero poder contar con su apoyo el 2 de marzo en el teatro Frank Romero Day, en la fiesta de todos los mendocinos, para poder coronar a la primera reina nacional de la Ciudad de Mendoza. Es un honor para mí poder representarlos”.

vendimia 2024 Agostina Jazmín Saua Carrión capital ciudad de mendoza 3.jpg Agostina Saua fue coronada como reina de la Capital de Mendoza y será candidata por el cetro nacional en la Vendimia 2024.

Así llegó el fin del ciclo de Liliana Noelia Volpe Suarez, del Club Sportivo Independiente Rivadavia, quien manifestó al público su agradecimiento por el año de reinado.

Ante la presencia de más de 5.000 mendocinos y visitantes, la Capital Internacional del Vino tuvo su espectacular noche dentro del calendario de Vendimia 2024, la cual contó con más de 200 artistas en escena entre bailarines, actores y los músicos de la Orquesta de la Ciudad.

Gran evento en la Vendimia 2024 en Capital

El intendente Ulpiano Suarez expresó: “Disfrutamos de esta fiesta que ha tenido una particularidad que es la austeridad. Muy atentos a la situación que vive el país, que impacta en la provincia y en la Ciudad, decidimos hacerla aquí y aprovechar la infraestructura que tiene el teatro. Esto es fundamental, ser responsables y empatizar con lo que está pasando. Pero se ha presentado una gran propuesta, ya que no por ser austera dejó de ser una vendimia espectacular con más de 200 artistas en escena, que en su mayoría forman parte de los elencos municipales de los que estamos muy orgullosos”.

Agregó: “Elegimos este espacio del departamento a muy poca distancia de la Plaza Pedro del Castillo, del Área Fundacional de Mendoza porque es no sólo donde se fundó la Ciudad, sino donde lo hizo provincia de Mendoza. Esta Vendimia de Ciudad de origen y sueños estuvo muy vinculada a eso, a nuestra historia, a nuestra fundación. Somos, también, una Ciudad de sueños, una ciudad donde miles y miles de personas viven, vienen a estudiar, a trabajar”.

vendimia 2024 Agostina Jazmín Saua Carrión capital ciudad de mendoza 4.jpg El intendente de Capital Ulpiano Suarez junto a su esposa Daniela Furlán y las nuevas representantes de la Ciudad de Mendoza.

La entrada fue gratuita, con cupo limitado debido a la capacidad del lugar. Ante la gran demanda, los tickets se agotaron rápidamente, por lo que montaron una pantalla gigante en el espacio verde del Parque O’Higgins para todas aquellas personas que no alcanzaron a adquirir su pase.

Por esto, los alrededores del teatro se colmaron de vecinos, mendocinos y turistas que asistieron con su picnic para disfrutar de la celebración en la pantalla gigante. El lugar también contó con food trucks para completar una gran noche.

La fiesta fue producida por la secretaría de Turismo, Cultura y Relaciones Internacionales, con guión y dirección de Laura Fuertes y arreglos musicales de Mario Galván.