Vacaciones en Brasil: se amplían las opciones de pago para los argentinos

Brasil se ha convertido en uno de los destinos más elegidos por los argentinos para poder irse de vacaciones. Una de las opciones más fáciles para poder pagar los gastos en aquel país es a través del método Pix, un sistema de pago instantáneo de Brasil, lanzado por el Banco Central de Brasil.
Si bien existen muchas plataformas y aplicaciones que son compatibles con Pix, en muchos casos uno como argentino debía realizar una conversión de moneda para poder obtener reales y efectuar los pagos, pero ahora Mercado Pago compartió una noticia que alegró a muchos.
"Los argentinos que viajen a Brasil podrán pagar con su cuenta digital de Mercado Pago a través de Pix", se puede leer en un posteo de X (ex Twitter) de la cuenta oficial de esta billetera virtual.
Desde la mencionada billetera virtual aseguraron que la opción "Pagar con PIX" se habilitará progresivamente en la app para todos los usuarios. De esta manera MP competirá directamente con Belo, Astropay, Lemon, Cocos Capital y Dolar App, entre otras.
¿Cómo se podrán pagar las compras en Brasil usando Mercado Pago?
Los argentinos podrán realizar sus compras en reales con el saldo en pesos disponible en la cuenta, sin necesidad de llevar efectivo, tarjetas ni realizar cambio de divisas, y con la misma aplicación que utilizan todos los días en la Argentina.
"Contarán con una experiencia simple, rápida y segura. Desde la app, pueden escanear un código QR o ingresar una chave Pix (una suerte de alias) para completar el pago directamente desde su cuenta", siguieron explicando desde MP.
Procedimiento para usar Mercado Pago en Brasil:
- Ingresar a Mercado Pago y seleccionar el QR de la pantalla principal o el botón "Pagar con Pix".
- Escanear el código del comercio o ingresar la chave Pix (similar a un alias).
- La app mostrará el monto en reales y su conversión automática a pesos argentinos.
- Confirmar la operación: el pago se debitará en el acto del saldo disponible.