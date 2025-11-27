Vacaciones en Brasil: se amplían las opciones de pago para los argentinos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mercadopago/status/1993686072463683797?t=T7qDT3rWL8EC3wFvDRjtbA&s=08&partner=&hide_thread=false Este verano, los argentinos que viajen a Brasil podrán pagar con su cuenta digital de Mercado Pago a través de Pix.



Fácil, seguro y usando su saldo en pesos. Esta solución ya comenzó a habilitarse de forma progresiva para todos los usuarios. pic.twitter.com/WNlx8sgRZk — Mercado Pago (@mercadopago) November 26, 2025

Desde la mencionada billetera virtual aseguraron que la opción "Pagar con PIX" se habilitará progresivamente en la app para todos los usuarios. De esta manera MP competirá directamente con Belo, Astropay, Lemon, Cocos Capital y Dolar App, entre otras.

¿Cómo se podrán pagar las compras en Brasil usando Mercado Pago?

Los argentinos podrán realizar sus compras en reales con el saldo en pesos disponible en la cuenta, sin necesidad de llevar efectivo, tarjetas ni realizar cambio de divisas, y con la misma aplicación que utilizan todos los días en la Argentina.

"Contarán con una experiencia simple, rápida y segura. Desde la app, pueden escanear un código QR o ingresar una chave Pix (una suerte de alias) para completar el pago directamente desde su cuenta", siguieron explicando desde MP.

Vacaciones Brasil Brasil sigue siendo uno de los destinos más elegidos por los argentinos.

Procedimiento para usar Mercado Pago en Brasil: