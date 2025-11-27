El único país de América Latina qué será una potencia mundial con Estados Unidos en 2026, según el FMI

Economía Mundial (1).jpg

El único país de América Latina qué será potencia mundial junto a Estados Unidos en 2028, según el FMI

El único país de América Latina que alcanzará el estatus de economía "rica" en 2028, según el FMI, será Brasil. Esto significa que el país se sumará a la lista de las economías más grandes y poderosas del planeta, junto a Estados Unidos, China e India.

Este avance es significativo, ya que las economías latinoamericanas, en su mayoría, aún enfrentan desafíos estructurales que limitan su crecimiento sostenido. Actualmente, Brasil es la economía más grande de la región, que junto a México, representa el 57% del Producto Bruto Interno (PBI) regional y contribuye con el 7,3% del PBI mundial, según datos de la Cepal.

En el 2023, este país de América Latina se convirtió en la novena economía del mundo, con un PBI nominal de unos $ 2.1 billones de dólares. Para el 2026, el FMI sugiere que Brasil podría escalar y convertirse en la octava economía global. Según proyecciones del organismo internacional, el PBI de Brasil desarrollará un crecimiento constante entre 2025 y 2028.

¿Qué países serán potencia en 2026 según el FMI?

Así queda conformado el ranking de las 10 economías más grandes del mundo en 2026, según las proyecciones del FMI:

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

