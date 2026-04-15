UTN dicta curso de coaching para potenciar equipos de trabajo con enfoque en liderazgo y comunicación

La UTN invita al curso de Coaching para potenciar equipos de trabajo, que se dicta en esa facultad a través de la Secretaría de Extensión Universitaria. El mismo, está abierto al público en general y tiene como objetivos para sus alumnos:
- Transformarse en un observador diferente y más poderoso de los fenómenos humanos y organizacionales a través de la incorporación de distinciones propias del Coaching. Ontológico, generando de este modo nuevas acciones y, en consecuencia, resultados más satisfactorios.
- Vivenciar la importancia que tienen las competencias conversacionales en los logros que se propone alcanzar un equipo.
- Valorar la confianza entre los miembros del equipo como un elemento clave para alcanzar los objetivos compartidos en la visión.
- Transformar positivamente los entornos de vida y de trabajo a través del desarrollo de procesos de intervención que aplican las técnicas y herramientas básicas aprendidas en el curso.
Curso de coaching de la UTN para potenciar equipos de trabajo
- Fecha probable de inicio: (sujeto a cupo mínimo de 15 personas).
- Días y horarios: miércoles de 19 a 22 hs.
- Destinatarios: profesionales de todas las especialidades, personal jerárquico, alumnos avanzados, público en general interesado en la temática.
- Metodología: presencial.
UTN: modalidad, docentes y contacto del curso de coaching
Docentes:
- Lic. Guillermo Tello Coach Ontológico Profesional.
- Ing. Mgter Santiago Heredia.
Información: