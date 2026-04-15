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Capacitación

UTN dicta curso de coaching para potenciar equipos de trabajo con enfoque en liderazgo y comunicación

La UTN lanza un curso de coaching orientado a mejorar equipos de trabajo con herramientas conversacionales y liderazgo

Por UNO
La UTN lanza un curso de coaching orientado a mejorar equipos de trabajo con herramientas conversacionales y liderazgo.

La UTN lanza un curso de coaching orientado a mejorar equipos de trabajo con herramientas conversacionales y liderazgo.

La UTN invita al curso de Coaching para potenciar equipos de trabajo, que se dicta en esa facultad a través de la Secretaría de Extensión Universitaria. El mismo, está abierto al público en general y tiene como objetivos para sus alumnos:

  • Transformarse en un observador diferente y más poderoso de los fenómenos humanos y organizacionales a través de la incorporación de distinciones propias del Coaching. Ontológico, generando de este modo nuevas acciones y, en consecuencia, resultados más satisfactorios.
  • Vivenciar la importancia que tienen las competencias conversacionales en los logros que se propone alcanzar un equipo.
  • Valorar la confianza entre los miembros del equipo como un elemento clave para alcanzar los objetivos compartidos en la visión.
  • Transformar positivamente los entornos de vida y de trabajo a través del desarrollo de procesos de intervención que aplican las técnicas y herramientas básicas aprendidas en el curso.

Curso de coaching de la UTN para potenciar equipos de trabajo

  • Fecha probable de inicio: (sujeto a cupo mínimo de 15 personas).
  • Días y horarios: miércoles de 19 a 22 hs.
  • Destinatarios: profesionales de todas las especialidades, personal jerárquico, alumnos avanzados, público en general interesado en la temática.
  • Metodología: presencial.

UTN: modalidad, docentes y contacto del curso de coaching

Docentes:

  • Lic. Guillermo Tello Coach Ontológico Profesional.
  • Ing. Mgter Santiago Heredia.

Información:

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