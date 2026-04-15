La UTN inicia la Diplomatura en Inteligencia Artificial en la Educación.

Esta instancia de formación de la UTN está diseñada para proporcionar a docentes, estudiantes de profesorado, autoridades educativas y directivos de instituciones educativas una formación integral en el uso y aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la educación.
Este programa abarca desde los conceptos fundamentales de la IA hasta su implementación práctica en el aula, destacando tanto los beneficios como los desafíos éticos y técnicos asociados.
Objetivos de la capacitación
Capacitación en Tecnologías de Inteligencia Artificial: Introducir a los participantes en las tecnologías de Inteligencia Artificial más comunes y su evolución, aplicando estos conocimientos en contextos educativos.
- Aplicaciones Prácticas: Explorar cómo la IA puede mejorar la enseñanza, la evaluación, la planificación y la gestión educativa.
- Desarrollo de Competencias: Desarrollar habilidades para diseñar, implementar y gestionar sistemas educativos asistidos por IA
- Charla inaugural: sábado 18/04 a las 9:30
- Obtener: Link y programa de la charla inaugural
- Duración: 150 horas (12 semanas)
Saber más sobre la Diplomatura de la UTN
Más información aquí: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://educationalai.proyecto21.tech/wp-content/uploads/2025/08/LA-MEJOR-DIPLO-1.pdf
- WA 2614 666 049
- Teléfono fijo 5244 511 de 9 a 19 h
- Email [email protected]