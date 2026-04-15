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Capacitación

La UTN inicia la Diplomatura en Inteligencia Artificial en la Educación

La UTN lanza una diplomatura en inteligencia artificial aplicada a la educación con formación práctica para docentes y directivos

Por UNO
La UTN inicia la Diplomatura en Inteligencia Artificial en la Educación.

La UTN inicia la Diplomatura en Inteligencia Artificial en la Educación.

Esta instancia de formación de la UTN está diseñada para proporcionar a docentes, estudiantes de profesorado, autoridades educativas y directivos de instituciones educativas una formación integral en el uso y aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la educación.

Este programa abarca desde los conceptos fundamentales de la IA hasta su implementación práctica en el aula, destacando tanto los beneficios como los desafíos éticos y técnicos asociados.

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Objetivos de la capacitación

Capacitación en Tecnologías de Inteligencia Artificial: Introducir a los participantes en las tecnologías de Inteligencia Artificial más comunes y su evolución, aplicando estos conocimientos en contextos educativos.

  • Aplicaciones Prácticas: Explorar cómo la IA puede mejorar la enseñanza, la evaluación, la planificación y la gestión educativa.
  • Desarrollo de Competencias: Desarrollar habilidades para diseñar, implementar y gestionar sistemas educativos asistidos por IA
  • Charla inaugural: sábado 18/04 a las 9:30
  • Obtener: Link y programa de la charla inaugural
  • Duración: 150 horas (12 semanas)

Saber más sobre la Diplomatura de la UTN

Más información aquí: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://educationalai.proyecto21.tech/wp-content/uploads/2025/08/LA-MEJOR-DIPLO-1.pdf

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