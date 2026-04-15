La UTN inicia la Diplomatura en Inteligencia Artificial en la Educación.

Este programa abarca desde los conceptos fundamentales de la IA hasta su implementación práctica en el aula, destacando tanto los beneficios como los desafíos éticos y técnicos asociados.

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Objetivos de la capacitación

Capacitación en Tecnologías de Inteligencia Artificial: Introducir a los participantes en las tecnologías de Inteligencia Artificial más comunes y su evolución, aplicando estos conocimientos en contextos educativos.