Usuarios reportan fallas en X: qué está ocurriendo con Twitter

Twitter (2) "Algo salió mal. Intenta recargar", es el cartel que le aparece a varios usuarios en X (ex Twitter).

Sin explicación oficial por ahora: qué pasa con la caída de X

Hasta el momento, la red social X (ex Twitter) no emitió ningún comunicado oficial que detalle las causas detrás de la interrupción del servicio. En Mendoza y todo el país, miles de usuarios reportaron problemas para actualizar el feed desde temprano, una situación que suele repetirse cuando hay fallas técnicas internas o sobrecarga en los servidores durante actualizaciones críticas del sistema.

Como suele suceder en estos casos de caída global, el silencio de la empresa que conduce Elon Musk alimenta las especulaciones. Mientras tanto, los usuarios de la aplicación se trasladan a otras plataformas a la espera de que el servicio se restablezca por completo para no quedar desconectados de la conversación del minuto a minuto.

UE quejas Twitter.jpg Usuarios de X reportan que la app no está funcionando con normalidad.

¿Qué es X (ex Twitter)?

Twitter (ahora renombrada como X) es una red social gratuita de microblogging en tiempo real, lanzada en 2006, donde los usuarios comparten mensajes breves llamados "tweets". Permite publicar pensamientos, noticias y multimedia de hasta 280 caracteres, facilitando la conversación, las tendencias actuales y la conexión directa entre personas y marcas