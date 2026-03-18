Usuarios reportan fallas en X: qué está ocurriendo con Twitter

La red social X, antes conocida como Twitter, está presentandouna caída global que afecta a miles de usuarios en distintos países, quienes reportaron dificultades para acceder a la plataforma, iniciar sesión y cargar publicaciones tanto en la versión móvil como en la web.
Es muy probable que quienes intenten ingresar a la página de Twitter (o cargar la aplicación) se encuentren con el siguiente cartel o mensaje: "Algo salió mal. Intenta recargar". De igual manera, poco a poco, la aplicación comienza a restablecerse con normalidad.
Fallas generalizadas y confusión en la plataforma
Los reportes de fallas comenzaron a multiplicarse rápidamente en portales de monitoreo de servicios digitales como Downdetector, donde usuarios señalaron inconvenientes para acceder, publicar mensajes o ver sus timelines. La caída afectó tanto a usuarios en Argentina como en otras regiones del mundo y generó una oleada de quejas y confusión entre quienes utilizan la red social como canal principal de comunicación.
Sin explicación oficial por ahora: qué pasa con la caída de X
Hasta el momento, la red social X (ex Twitter) no emitió ningún comunicado oficial que detalle las causas detrás de la interrupción del servicio. En Mendoza y todo el país, miles de usuarios reportaron problemas para actualizar el feed desde temprano, una situación que suele repetirse cuando hay fallas técnicas internas o sobrecarga en los servidores durante actualizaciones críticas del sistema.
Como suele suceder en estos casos de caída global, el silencio de la empresa que conduce Elon Musk alimenta las especulaciones. Mientras tanto, los usuarios de la aplicación se trasladan a otras plataformas a la espera de que el servicio se restablezca por completo para no quedar desconectados de la conversación del minuto a minuto.
¿Qué es X (ex Twitter)?
Twitter (ahora renombrada como X) es una red social gratuita de microblogging en tiempo real, lanzada en 2006, donde los usuarios comparten mensajes breves llamados "tweets". Permite publicar pensamientos, noticias y multimedia de hasta 280 caracteres, facilitando la conversación, las tendencias actuales y la conexión directa entre personas y marcas