Usando un cuadrado de tela y un DIY puedes confeccionar una cartera elegante en casa

Probar este truco de costura en casa me resultó muy divertido. Hoy te explico cómo puedes coser una cartera en casa, usando la tela que desees y siguiendo un paso a paso recontra fácil.
Cose una cartera en casa usando un DIY y un cuadrado de tela
Te dije que este DIY es sencillo y no exagero. Para coser una cartera básica y elegante al mismo tiempo, solo tienes que seguir los pasos siguientes y observar el tutorial del truco. Puedes usar una cuerina, una lona o algún tejido impermeable.
- Para empezar con el DIY, corta un rectángulo de tela de acuerdo a la medida que quieras la cartera. Corta un cierre de la misma medida donde irá la apertura de la cartera.
- Coloca el cierre sobre uno de los extremos, enfrentando derecho con derecho. Cose y realiza un pespunte para que quede más prolijo. Realiza lo mismo del otro lado.
- Corta una tira de la misma tela o una cadenita y colócala en los extremos de la cartera. Puedes poner un pasador decorativo o para regular la tira.
Cómo puedo aprender a coser en casa: desde cero y con algunos consejos
Para coser en casa no se necesita un talento nato, un máster o una capacidad superior. Como toda actividad nueva que buscamos aprender, requiere de tiempo, paciencia, tolerancia a los errores y mucha tranquilidad.
Con algunos consejos y recomendaciones, puedes hacer de tus primeras puntadas una aventura y disminuir el margen de error.
- Para comenzar a coser en casa, lo mejor es practicar primero las costuras a mano y luego trabajar poco a poco con la máquina de coser. Marca las costuras con un hilvanado ancho hecho a mano para fijar las telas del DIY y luego pasar la máquina de coser con mayor seguridad.
- Siempre, sin importar el proyecto de costura, es crucial usar moldes de papel y algún que otro truco o tutorial. Cuando tenemos una guía y patrones marcados, es mucho más complejo cometer errores en nuestro DIY.
- Escoge las telas de acuerdo al truco o DIY. No es lo mismo hacer una falda fresca con jean que hacerla con un lino suelto con buena caída. La tela, el hilo y la aguja son cruciales cuando se trata de coser en casa.
- Lava las telas antes de coser o cortar. Muchos tejidos se contraen con el agua, como el algodón. Al remojar la tela con anterioridad, se achica lo que se tiene que achicar antes de las costuras y no corremos riesgos de perder la prenda ya realizada.