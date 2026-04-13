Usando un cuadrado de tela y un DIY puedes confeccionar una cartera elegante en casa

Probar este truco de costura en casa me resultó muy divertido. Hoy te explico cómo puedes coser una cartera en casa, usando la tela que desees y siguiendo un paso a paso recontra fácil.

tela e hilo de costura Es una cartera muy fácil y rápida para coser en casa.

Cose una cartera en casa usando un DIY y un cuadrado de tela

Te dije que este DIY es sencillo y no exagero. Para coser una cartera básica y elegante al mismo tiempo, solo tienes que seguir los pasos siguientes y observar el tutorial del truco. Puedes usar una cuerina, una lona o algún tejido impermeable.