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Con un poco de tela

Usando un cuadrado de tela y un DIY puedes confeccionar una cartera elegante en casa

Si tienes ganas de usar una cartera canchera y bonita, te explico cómo hacerla en casa con tus propias manos y un DIY

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un DIY de costura para principiantes. 

Un DIY de costura para principiantes. 

Hace poco, buscando nuevos proyectos de costura, encontré un DIY muy sencillo y rápido que llamó mi atención. Una influencer de costura mostraba cómo coser diferentes bolsos en casa usando un mismo patrón o molde y cambiando las telas para tener varias bolsas, con diferentes diseños.

Probar este truco de costura en casa me resultó muy divertido. Hoy te explico cómo puedes coser una cartera en casa, usando la tela que desees y siguiendo un paso a paso recontra fácil.

tela e hilo de costura
Es una cartera muy f&aacute;cil y r&aacute;pida para coser en casa.&nbsp;

Es una cartera muy fácil y rápida para coser en casa.

Cose una cartera en casa usando un DIY y un cuadrado de tela

Te dije que este DIY es sencillo y no exagero. Para coser una cartera básica y elegante al mismo tiempo, solo tienes que seguir los pasos siguientes y observar el tutorial del truco. Puedes usar una cuerina, una lona o algún tejido impermeable.

  1. Para empezar con el DIY, corta un rectángulo de tela de acuerdo a la medida que quieras la cartera. Corta un cierre de la misma medida donde irá la apertura de la cartera.
  2. Coloca el cierre sobre uno de los extremos, enfrentando derecho con derecho. Cose y realiza un pespunte para que quede más prolijo. Realiza lo mismo del otro lado.
  3. Corta una tira de la misma tela o una cadenita y colócala en los extremos de la cartera. Puedes poner un pasador decorativo o para regular la tira.
Embed - Sol on Instagram: "si sabes coser en línea recta esta es la cartera ideal jajaja Materiales -medio metro de tela (o menos) -tela de forro -cierre 28cm -pasador doble (opcional) Se puede hacer con cualquier tela que no elastice, y con cualquier máquina recta"
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Cómo puedo aprender a coser en casa: desde cero y con algunos consejos

Para coser en casa no se necesita un talento nato, un máster o una capacidad superior. Como toda actividad nueva que buscamos aprender, requiere de tiempo, paciencia, tolerancia a los errores y mucha tranquilidad.

Con algunos consejos y recomendaciones, puedes hacer de tus primeras puntadas una aventura y disminuir el margen de error.

costura
  • Para comenzar a coser en casa, lo mejor es practicar primero las costuras a mano y luego trabajar poco a poco con la máquina de coser. Marca las costuras con un hilvanado ancho hecho a mano para fijar las telas del DIY y luego pasar la máquina de coser con mayor seguridad.
  • Siempre, sin importar el proyecto de costura, es crucial usar moldes de papel y algún que otro truco o tutorial. Cuando tenemos una guía y patrones marcados, es mucho más complejo cometer errores en nuestro DIY.
  • Escoge las telas de acuerdo al truco o DIY. No es lo mismo hacer una falda fresca con jean que hacerla con un lino suelto con buena caída. La tela, el hilo y la aguja son cruciales cuando se trata de coser en casa.
  • Lava las telas antes de coser o cortar. Muchos tejidos se contraen con el agua, como el algodón. Al remojar la tela con anterioridad, se achica lo que se tiene que achicar antes de las costuras y no corremos riesgos de perder la prenda ya realizada.

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