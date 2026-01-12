Usando los bolsillos de los pantalones, crea un hermoso organizador para el hogar

Pantalón de jean (al menos 3)

Pegamento para tela

Tijeras que puedan cortar tela

1 metro de tela (puede ser del color o estampado que quieras)

Elementos decorativos: por ejemplo cintas, botones, telas con estampados, etc.

Pantalón jean Un pantalón de jean puede convertirse en un hermoso organizador.

El primer paso para realizar este organizador es cortar con mucho cuidado los bolsillos de los pantalones. A continuación, toma la tela elegida y recortala de la forma y tamaño que quieras, la misma será el fondo del organizador.

A continuación tienes dos opciones: puedes ir cosiendo los bolsillos en la tela, o puedes adherirlos con algún pegamento que sea apto para tela. Recuerda que también puedes añadir todos los detalles que quieras como cintas de colores, botones, parches con diseños animados, etc.

Si bien esta opción se ha presentado como un organizador con pantalones de jean, la realidad es que puede llevarse a cabo con bolsillos de cualquier tipo de pantalón. Incluso se puede armar uno con bolsillos de pantalones de diversos colores y estampados, y de esta manera conseguirás un objeto decorativo mucho más original.

Organizador de jean

Otro detalles a tener en cuenta es la forma en cómo colgarás este organizador. Puedes hacerlo con unas pinzas, con una percha o como más te guste. Dentro de cada bolsillo podrás colocar lo que prefieras: lentes de sol, collares, útiles escolares, libretas, etc.