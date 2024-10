Urticaria crónica: una fuerte picazón y un impacto profundo en la calidad de vida

El Hospital Italiano se une a la campaña mundial para concientizar sobre el impacto emocional y físico de esta enfermedad con el objetivo de aumentar la concientización en relación a la historia de cada paciente, la demora en el diagnóstico y el adecuado control de la enfermedad.

¿Alergia o urticaria?

La urticaria crónica espontánea no es una alergia y, aunque sus síntomas se asemejan a reacciones alérgicas, no son provocados por agentes externos conocidos. Esto hace que el manejo de la enfermedad sea complejo y frustrante para muchos pacientes. Además, alrededor del 40% de los afectados sufre angioedema, una hinchazón más profunda en labios, párpados, o lengua y complicar aún más la situación. El angioedema no pica, pero puede causar una sensación de ardor o dolor y tarda unos días en desaparecer.

Salud picazón urticaria.jpg La urticaria provoca un impacto profundo en la calidad de vida y se estima que en Argentina entre el 12 y el 22% de la problación la padece

"Este día es una oportunidad para recordar que cada paciente tiene su propio camino hacia el control de la urticaria, y en el Hospital Italiano estamos comprometidos en acompañarlos en ese viaje" menciona el Doctor Claudio Parisi, jefe de Secciones Alergia Adultos y Pediátrica del Hospital.

Impacto en la calidad de vida: un desafío invisible

La urticaria afecta el bienestar y el estado de ánimo de los pacientes. Aunque el pronóstico suele ser bueno, los brotes repetidos pueden persistir durante mucho tiempo. Los síntomas pueden limitar actividades cotidianas como dormir, hacer deporte, trabajar, y hasta tener relaciones sexuales. Esto puede derivar en un bajo rendimiento escolar o laboral, ya que una cuarta parte de las personas falta al trabajo al menos una vez al mes.

Salud picazón paciente.jpg La urticaria se caracteriza por la aparición de ronchas con picazón y a veces dolor en la piel

La impredecible aparición de las ronchas y la intensa picazón pueden generar ansiedad y depresión. La irritabilidad y el mal humor son comunes, y el paciente puede sentirse aislado e incomprendido por no poder llevar una vida normal.

Aproximadamente el 50% de los pacientes no responde a las dosis habituales de antihistamínicos y es allí donde deben tener la posibilidad de conocer y tener acceso a diferentes tratamientos que permitan su control. Hoy en día para los casos graves, existen tratamientos modernos eficaces y seguros. Es fundamental que los médicos y los pacientes trabajen juntos para determinar el mejor enfoque adaptado a cada caso en particular.