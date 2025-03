Urgente anuncio de ANSES sobre futuras jubilaciones

Para poder inscribirse, la persona interesada debe tener a mano toda la información requerida, incluso los años de trabajo e inscribirse antes del domingo, ya que el 23 de marzo cierra la inscripción de ANSES.

Para poder hacer el trámite rápido y correctamente, desde ANSES señalaron que se debe hacer de la siguiente manera:

Consultar aportes en la web

Verificar el historial de aportes en el portal "Mi ANSES" con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Reunir toda la documentación

Presentar certificaciones de servicios, recibos de sueldo y comprobantes de afiliación a una obra social.

Solicitar un turno

Pedir un turno en la oficina de la ANSES para gestionar la moratoria de manera presencial, ya sea a través de su página web o llamando al 130.

anses, jubilados (5).jpg

ANSES: qué pasa si no accedo a la moratoria para jubilarme

Aquellas personas que queden afuera de la moratoria previsional, ya sea porque no hicieron el trámite o porque no cumplían con las condiciones o no pueden cumplir con el plan de pago, van a tener acceso a una pensión universal para el adulto mayor (PUAM) de ANSES.

Hay que tener en cuenta que una persona que recibe la PUAM cobra menos que un jubilado con haberes mínimos. Por ejemplo, en marzo, un adulto mayor con PUAM, sin el bono de $70.000 de ANSES, cobró un monto de $223.937, mientras que el jubilado accedió, como mínimo a $279.121.