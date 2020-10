Universidad de Oxford no informará más sobre testeos en Argentina

El centro de estudios especializado en estadística Our World in Data, dependiente de la Universidad de Oxford, decidió este martes eliminar a la Argentina de sus bases de datos por carecer de "la calidad suficiente" los informes referidos a los contagios de coronavirus. "Para asegurar la calidad y confiabilidad de Our World in Data con los datos de prueba de Covid-19, hemos decidido eliminar a la Argentina de nuestro conjunto de datos por el momento. Las cifras oficiales agregadas por el Gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de las pruebas", aseguró Edouard Mathieu, uno de los principales investigadores a cargo de este proyecto sin fines de lucro.