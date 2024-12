Unión Europea firmó para lanzar una constelación de satélites y competir con Starlink de Elon Musk

La Agencia Europea Espacial, ESA por sus siglas en inglés, utilizó X para comunicar la gran noticia. “La ESA apoyará el desarrollo del sistema de satélites de comunicaciones seguras de @defis_eu, IRIS2. Una constelación multiórbita de unos 300 satélites será lanzada después de que dos contratos se confirmaran hoy en Bruselas”, reportaron el 16 de diciembre. Además, explicaron que este proyecto tiene como objetivo proporcionar comunicaciones resilientes, seguras y rápidas para los gobiernos de la Union Europea, los ciudadanos y las empresas.

Union europea.jpg

IRIS2, la competencia de Starlink

Al parecer, Starlink no será más la única empresa con satélites que brindan señal de internet y comunicaciones. A través del programa IRIS2, la UE se ha asociado con la ESA en un proyecto público y privado. Según informó The Financial Times, cuentan con un presupuesto de 10.055 millones de euros y el objetivo es desarrollar una red de comunicaciones satelital en los próximos 12 años.