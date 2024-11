Unas 8.000 personas se capacitaron en software en los programas del Gobierno y la mitad consiguió trabajo

► TE PUEDE INTERESAR: Las tres carreras digitales de la UNCuyo con mayor demanda en el mundo laboral

Polo TIC.jpg En el Polo Tic funcionan varias de las empresas que tomaron a estudiantes de los cursos que dictó el Gobierno de Mendoza.

Las áreas de incumbencia fueron Python, Java. Análisis y Gestión de Datos, Marketing de Servicios, Web fullstack, Inglés TIC, Edición de video, Ingeniería y arquitectura Cloud, Inteligencia Artificial, Machine learning, ERP, Microsoft Dynamics 365, con una duración de 6 meses.

Gran demanda de cursos TIC

“Nosotros hemos hecho el seguimiento de estas 5.664 porque están o estuvieron dentro de los programas promovidos por el Gobierno de Mendoza para conseguir su primer empleo, o bien lograr insertarse en el mercado laboral nuevamente. Ha sido una gran oportunidad para muchos jóvenes, pero también para personas que sumaron un plus a una profesión que tenían, hemos tenido de los dos perfiles”, dijo la presidenta del Polo Tic.

Mientras que la otra mitad pudo haber seguido un camino particular por estas áreas y desempeñarse en la industria, o no ejercer. Ese dato no está mensurado por ahora, según reconocieron.

En la pandemia se dio un boom de estos cursos e incluso después fue sostenida la instrucción para trabajar en empresas tecnológicas.

Según el estudio al que accedió UNO, el pico de la demanda fue en este 2024 con 3.012 participantes. Mientras que en 2022 fueron 2.373 y en 2023 2.816. En total se contabilizan unas 8.201 personas que accedieron a las capacitaciones gratuitas y promocionadas por el gobierno de Mendoza.

La programación es un rubro con salarios altamente competitivos. Un desarrollador Junior tiene un haber promedio de 2 mil dólares.

Emilce Vega Espinoza.jpg Emilce Vega Espinoza, presidenta del Polo TIC.

El rol de los programas Enlace y Enlazados

El programa Enlace tiene el objetivo de poner en marcha un proceso de aprendizaje práctico, desarrollado en ambientes laborales concretos, y en el que los participantes se encuentran en situación de desempleo puedan mejorar sus condiciones de empleabilidad.

En un trabajo conjunto con el sector empresarial, por lo que al final de la capacitación validan los conocimientos en empresas tecnológicas.

La Dirección General de Empleo y Capacitación hace la vinculación entre la oferta y la demanda de entrenamientos laborales y es a su vez, responsable del monitoreo y control del programa.

Enlace tiene una duración de 4 meses, con posibilidad de extenderlo durante 3 meses más.

En tanto, Enlazados, la otra iniciativa del Gobierno de Mendoza, la finalidad es la misma y tiene que ver con mejorar las oportunidades de empleo para la población.

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, aporta por cada trabajadora o trabajador incorporado (con modalidad de contrato por tiempo indeterminado) un monto mensual equivalente al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil para una jornada laboral de tiempo completo.

Empleados calificados con un entrenamiento para el trabajo real

Alberto Aguiló, Co- fundador y CEO de InterBrain, una de las empresas que se vinculó con estos dos programas y está afincada en el Polo Tic, consideró muy positivo el balance de estas capacitaciones y ponderó: "Es fundamental que las personas que recibieron los conceptos teóricos hagan sus prácticas en proyectos reales. Es aquí donde terminan de formarse".

Aguiló indicó a UNO que su compañía se dedica a proveer soluciones de aprendizaje con tecnologías inmersivas, tanto para requerimientos de firmas nacionales como internacionales. El 40% del plantel llegó a través de estos programas y luego se consolidó como permanente en los 15 empleos que tiene la empresa.

El empresario reconoció que hay un boom de requerimientos para la Inteligencia Artificial (IA) que es parte del trabajo que realizan su empresa, no sólo para las Tic, "sino que hoy estas herramientas son necesarias, útiles y demandadas en cualquier sector. De ahí la utilidad de aprender programación, como si fuera matemáticas".

La experiencia de Nahuel, programador con tan sólo 20 años

InterBrain--Nahuel Jacinto---programador de 20 años.jpg Gentileza Interbrain

La experiencia en primera persona de Nahuel Jacinto puede dimensionar el aporte de las capacitaciones para certificar conocimientos. Este joven con tan sólo 20 años es parte del programa Enlazados Estratégico para la empresa InterBrain.

"Empecé siendo autodidacta de muy chico, desde los 15 años y luego me fui perfeccionando con los cursos que dictó la provincia. Hoy estoy trabajando como desarrollador de software en tecnologías inmersivas para InterBrain. La verdad estoy muy feliz y todavía me parece todo muy loco", contó Nahuel.

"El ambiente laboral es muy tranquilo. Conocí al CEO de la compañía en un pasillo. Le habían dicho que era muy buen programador, hablamos y me invitó a las oficinas, donde hoy es mi lugar de trabajo", señaló.