Una mujer sufrió una amputación y ahora condenaron al Perrupato a pagarle una millonaria suma

hospital perrupato san martin 2.jpg Según la Justicia, la mujer contrajo la bacteria dentro del hospital.

Apenas 72 horas después de la cirugía, la herida de la paciente comenzó a enrojecerse. Y a pesar de los cambios de antibióticos y las interconsultas con infectólogos, su estado no mejoraba.

El 4 de octubre de 2011, debió ser operada nuevamente para retirar el material de osteosíntesis debido a una infección evidente. Tres días después, el 7 de octubre, los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de la bacteria Staphylococcus warneri.

Pese a este diagnóstico y al persistente dolor, la mujer recibió el alta hospitalaria el 12 de octubre de 2011 para continuar con tratamiento ambulatorio.

La falta de mejoría llevó a la paciente a buscar una segunda opinión médica de forma privada en marzo de 2012. Los estudios realizados entonces, incluyendo centellogramas óseos, revelaron que padecía osteomielitis, una infección grave en los huesos que no había sido erradicada.

El fallo detalló que, tras años de tratamientos fallidos, cirugías adicionales y un dolor incesante que le impedía caminar por sí misma, la situación culminó en una amputación infrapatelar (debajo de la rodilla) de su pierna derecha.

Los fundamentos del fallo: el deber de seguridad

La defensa del hospital Perrupato intentó argumentar que la infección podría haber sido consecuencia de la fractura expuesta inicial, sugiriendo que la bacteria ya estaba presente antes del ingreso al hospital.

Sin embargo, la Justicia sostuvo que, en casos de infecciones intrahospitalarias, la carga de la prueba recae sobre el hospital. El perito traumatólogo que intervino en la causa informó que en una muestra tomada el 23 de septiembre de 2011 (21 días después del accidente) no hubo desarrollo de gérmenes, lo que demuestra que la infección por el estafilococo se manifestó con posterioridad.

hospital perrupato san martin.jpg El hospital Perrupato deberá pagarle $214 millones a la mujer.

El fallo subrayó que el hospital no pudo acreditar una causa ajena o extraña que lo eximiera de responsabilidad, fallando en su "deber de seguridad" hacia el paciente.

Una indemnización millonaria

Al momento de fijar los montos resarcitorios, el tribunal tuvo en cuenta la gravedad del daño físico y el impacto psicológico. Sánchez fue diagnosticada con un "trastorno adaptativo crónico grave con ansiedad", derivado del trauma de perder un miembro. Es por esto que la indemnización se desglosa de la siguiente manera:

Incapacidad sobreviniente: para este cálculo, el tribunal consideró que la mujer tiene una incapacidad física definitiva del 75,50% y tomó como base el salario que percibiría actualmente como enfermera de planta.

definitiva del 75,50% y tomó como base el salario que percibiría actualmente como enfermera de planta. Daño moral: el juez consideró este monto como "justo y equitativo" para mitigar el dolor y las angustias experimentadas, sugiriendo que este dinero debe servir para adquirir "sensaciones placenteras" que compensen el daño, como la compra de un vehículo nuevo.

experimentadas, sugiriendo que este dinero debe servir para adquirir "sensaciones placenteras" que compensen el daño, como la compra de un vehículo nuevo. Gastos terapéuticos.

Conclusión y costas

Además del capital principal, el hospital deberá abonar intereses acumulados desde el 2011, lo que elevará la cifra final. El tribunal también reguló honorarios millonarios para los abogados y peritos intervinientes, los cuales deberán ser afrontados por la parte demandada.