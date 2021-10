Una mujer se hizo viral por cuidar a su ex suegro de 98 años

Ayuda-a-su-ex-suegro-de-98-años2.jpg

"Mi mamá y mi papá se separaron hace años, mi papá eligió a otra" comienza describiendo María en el video que compartió filmado a su madre y describe: "Él es mi abuelo 98 años (papá de mi papá), mi mamá lo baña, lo cambia y lo cuida con tanto amor".

Y por último Marian le dedica unas tiernas palabras a su madre y desprecio a su padre: "Eres mi ejemplo de vida mamá, eres increíble. A pesar de cada cosa, demuestras a diario que eras la indicada, aunque papá prefirió la basura".

Ayuda-a-su-ex-suegro-de-98-años1.jpg

En el video viral se ve a la mujer cambiando al adulto mayor, además de que le ayuda a sentarse aunque no haya un lazo sanguíneo entre ambos.

Te puede interesar: Cuál es y cuánto sale es el whisky más caro del mundo

La publicación que se viralizó de inmediato alcanzó más de tres millones de reproducciones y múltiples comentarios en donde celebran la ayuda de la mujer, que sin importar el daño de su ex pareja ella demostró ser solidaria con su ex suegro al no dejarlo al abandono, pese a no tener la obligación de hacerlo. Otros usuarios le apuntaron al exmarido de la señora por no solo haber abandonado a su familia sino por haber sometido a su padre a una situación similar.

"Él es tu abuelo y no tiene la culpa de la decisión que tu padre tomó. Tu madre, una mujer de ejemplo y con muchos valores", "Tu mamá es un ángel de Dios", fueron algunos de los mensajes que recibió.