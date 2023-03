poli.jpg Salida laboral. Una mujer policía se abrió un OnlyFans y triplicó su sueldo.

Una mujer policía se volvió noticia en las últimas horas al contar la particular historia que vive y le cambió por completo su relación con el trabajo.

Es que esta sargento, de 32 años, pertenece a la Policía Bonaerense y relató que se abrió una cuenta en el sitio “OnlyFans", un servicio de suscripción de contenido donde la gran mayoría de los usuarios comercializa y se adentra específicamente en lo erótico.

Sin dar nombres y mayores detalles, la mujer relató que su cuenta es privada y solo acepta suscriptores de Estados Unidos.

Gracias al contenido que vende, junta entre 300 y 400 dólares a la semana, lo que triplica su sueldo en la Fuerza.

“Se trata de una sargento que se desempeña en zona Oeste. Trabaja patrullando la calle, de 7 a 19. Con eso, más horas extras, no llega a los $ 200 mil por mes.

Tiene que tener otro trabajo para llegar a fin de mes”, comentó una de las panelistas.

Seguido, ante la pregunta si el efectivo podía tener esa actividad paralela pese a ser policía, dijo: “Está permitido porque no usa insignia oficial ni uniforme”.

Clara, confesó dónde posa para sus producciones. "En la pieza de la casa de una amiga, donde hay un entorno más cool" que en su departamento oscuro.

Clara cuenta: "Hace dos años que hago contenido para OnlyFans. Empecé tímidamente, hice el curso y descubrí que lo disfruto disfruto mostrarme y ganar platita, me gusta calentar, pero soy policía bonaerense y hay cosas que no puedo hacer".

Solo lo sabe su amiga de toda la vida, la que le presta el escenario para la producción. "No quiero que nadie sepa, ni siquiera mis padres, que son un poco chapados a la antigua y estoy seguro de que no lo entenderán porque son prejuiciosos. Es algo mío, no tengo por qué compartirlo", señala.