Mujer-de-100-años3.jpg La mujer que vive en Estados Unidos ama bailar, compartir con amigos y trabajar.

Fue así que se convirtió en la empleada de mayor de edad de Home Depot (una empresa minorista de mejoras del hogar, ferretería, bricolaje y materiales de construcción) en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Allí se desempeña como cajera dos días a la semana, de 6 a 10 de la mañana, y explica que buscó un trabajo que le permitiera estar rodeada con otras personas y con la libertad de hablar con los clientes quienes, seguramente, no se imaginan que la mujer que los atiende tan bien tiene 100 años.

Tenía que salir de casa y volver a trabajar para ver qué estaba pasando en la sociedad. Me divierto mucho Tenía que salir de casa y volver a trabajar para ver qué estaba pasando en la sociedad. Me divierto mucho

Celebró los 100 años con ¡80 invitados!

JoCleta Wilson ama la música y asegura tener una radio en cada rincón de la casa. Es por eso que, al cumplir los 100 años, no desaprovechó la oportunidad para contratar dos pianistas que llenaran de música su hogar. Además, tuvo 80 invitados entre familia, vecinos y compañeros de trabajo.

Por su lado, Home Depot también le regaló una fiesta en la misma empresa, con torta, carteles y los globos que rezaban: "100 años". La mujer, para seguir creciendo la historia de su vida, va al trabajo conduciendo su auto y al salir aprovecha para hacer las compras para luego cocinarse.

Vive sola y contrata a personas para que limpien la casa y para que le mantengan el jardín impecable, lo aclara entre risas porque expresa que "Yo podría hacerlo, pero no quiero. Al hacerme mayor, también me he vuelto un poco más inteligente".

También aclaró que todavía baila y que se siente más joven: "Me siento como si tuviera 39 años y tuviera que cumplir 40".

Mujer-de-100-años2.jpg Con 100 años disfruta de manejar al trabajo, hacer las compras y cocinar.

Los consejos de la mujer de 100 años

JoCleta Wilson explicó algunos consejos de hábitos saludables y dijo que mantener una buena postura es fundamental y es una prioridad, por lo que recomienda apoyar la espalda en la pared una vez por semana para ver cómo está y poder corregirla si percibe que está encorvada. Hace hincapié en el movimiento porque "es muy importante" para la longevidad. Además aclara que al escuchar música "Me dejo llevar, me muevo y hago lo que quiero hacer y me siento bien. Ese es mi ejercicio”.

Ella es una sobreviviente de cáncer de mama, tiene enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tiene un marcapasos, "pero todo lo demás funciona”, aclaró, señalando que se siente y se mueve bien.

"Siempre digo que no hay que preocuparse por las cosas pequeñas. No hay que preocuparse. No hay que dejar que todo nos haga enfadar. La ira nos quita muchos músculos y muchas cosas buenas de la vida" afirmó. Y agregó: "Es mucho más fácil pensar en positivo que en negativo. Requiere mucho menos esfuerzo. Y eso es lo que intento hacer".

La mente creativa también es muy importante es por eso que además de bailar, a Wilson le gusta cantar y ha actuado en el escenario en los últimos años. Como si esto fuera poco, ha escrito un libro de cocina, pinta y tiene una página de Instagram dedicada a sus obras de arte.

Esta es la historia de vida de JoCleta Wilson, la mujer de Estados Unidos de 100 años que volvió a trabajar porque se aburrió de estar jubilada. Si quieres conocer la vida de una mujer que sobrevivió al Titanic y a otros dos famosos hundimientos haz clic aquí: ¡Increíble historia!