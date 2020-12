Carina estaba de guardia, junto a la oficial ayudante Leonela Villegas, la oficial subayudante Micaela Moyano y el auxiliar Andrés Carvelli. "Abrimos y estaba una camioneta Ranger estacionada justo enfrente y un hombre que pidió que, por favor, lo ayudáramos porque su señora estaba con trabajo de parto. ´¡Ya estamos, ya estamos...!', decía", recuerda la policía.

Estaba lloviznando. "Fuimos a ver a la chica. Estaba con contracciones muy seguidas y mucho dolor y nos dijo: ya rompí bolsa".

Mientras la oficial Villegas se quedaba junto a la parturienta, Carina se encargaba de las comunicaciones. "Pedí una ambulancia e informé lo que estaba ocurriendo". Fue cuando, desde afuera "la oficial Villegas me gritó: ¡Ya nació, ya nació!. Entonces pedí que apuraran la ambulancia y me comunicaron con el SEC (Servicio de Emergencias Coordinado) y una doctora nos dio algunos consejos".

Carina Cortés cuenta que, entonces, "buscamos hilo de coser, ya que tenemos siempre hilo y aguja para resolver alguna rotura de los uniformes, y le hicimos una atadura en el ombliguito". Al poco tiempo llegó la ambulancia y trasladó a madre e hijo al Hospital Perrupato, donde se completaron las tareas y los internaron, aunque confirmaron que ambos se encontraban en perfecto estado. "Fue todo muy rápido, un parto espontáneo, normal y, por suerte, el niño y la madre están sanitos", dice Carina.

El bebé se llama Esteban, su madre es Delia Cruz y su padre Juan Janco, que además tienen otra niña y que "también nació muy rápido, según contaba el papá". La familia vive en Isla Grande, Maipú.

Carina Cortés dice que "Mañana (por el 1 de enero) volvemos a la guardia. Allí está el teléfono de la familia y seguramente hablaremos con ellos, para ver cómo están".

Carina tiene 39 años y es madre de dos hijos, "los que tuve por parto natural. La oficial Villegas es madre de tres, pero ella los tuvo por cesárea", dice y sostiene que se siente "orgullosa, de no haber titubeado".

Ella vive en el mismo pueblo de Barriales y la noticia ya es comentario de los vecinos. "Me dicen ¡ahí va la partera! y me da un poco de risa y un poco de vergüenza, pero fue un acto lindo. Fue la primera vez que me toca actuar en una situación así y me da mucha tranquilidad saber que podemos resolver con calma este tipo de cosas".