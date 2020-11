Según los testigos, el perro no podía seguir la velocidad del auto y se estaba lastimando. Al ver esto varios transeúntes y conductores le pidieron a la mujer que frenara pero ella no lo hizo hasta que una moto y una camioneta decidieron interponerse en su camino para que no pudiera seguir.

Una de las personas que estuvo en el lugar, filmó un video que se difundió en las redes sociales y que provocó la indignación de muchas personas.

Escracharon a una mujer de Tunuyán por atar a su perro al auto y arrastrarlo varias cuadras

Los vecinos llamaron al 911 y ante el interrogatorio de la Policía, la mujer aseguró que solamente estaba llevando al perro a su casa. Sin embargo, eso no pudo evitar que fuese imputada por la Justicia por maltrato animal.

La situación del perro

Según los veterinarios que lo revisaron, el perro, que resultó ser un labrador de pelaje negro, tenía las cuatro patas lastimadas y habría sufrido pérdida de sangre debido a la acción de su dueña.

"Tomando conocimiento e intervención en el hecho el Ayudante Fiscal en turno, dispuso la revisión del can raza labrador pelaje negro constatando los veterinarios lesiones en sus cuatro miembros con gran perdida de sangre, constatable por el personal policial mediante simple vista de las manchas hemáticas que se muestran en la carpeta asfáltica y en el trayecto recorrido", se asegura en el expediente judicial.

El perro ya no está con su dueña y una ONG "S.O.S Patitas en la calle" decidió defender al perro y se constituyó como querellante de la causa.