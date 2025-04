Una mujer de 51 años murió por complicaciones tras una cirugía estética mamaria

La familia de Cristóbal contó que Esteban Elena Scafaroni está imputado por el supuesto homicidio culposo de la empresaria. La víctima murió luego de haberse realizado en octubre de ese año una cirugía estética que consistía en el recambio de las prótesis mamarias.

La primera intervención quirúrgica fue realizada por Scafaroni en la Clínica del Niño y la Familia en Mar del Plata.

Según informó el sitio, lanacion.com.ar, la hermana de la empresaria, Agustina de Cristóbal, dijo: “Durante las cuatro semanas desde que Poli [Paula] se operó ella fue viendo los signos y sintiendo los síntomas sin saber que era una infección”. Además, agregó: “En los chats de WhatsApp ella le decía al cirujano ‘Tengo un punto que se abrió, mirá, me sale un líquido, ahora el líquido es verde’. Iba a ir a verlo a la clínica. En otro de los chats le escribió: ‘Tengo la mama izquierda del doble de tamaño que la derecha’. Todos esos mensajes son los que el fiscal tuvo en cuenta para probar que había una infección que el médico no trató, que lo desestimó y lo trató mal”.

Agustina también contó: “Hubo un momento en que Paula le dice a Martín [su marido] en la segunda o tercera semana desde la operación. ‘Llevame ya al médico, me está saliendo un líquido verde que me manchó toda la remera’. El cirujano le hizo una especie de drenaje y le cambió los antibióticos por tercera vez sin realizar el análisis de cultivo que es lo más importante en esos casos para determinar cuál es la bacteria y combatirla”.

Las negligencias que los médicos cometieron con Paula fueron varias, según su hermana. La primera fue desestimar y tratar mal la infección local que iba en progreso. La segunda fue que, ese lunes, Paula estaba con fiebre y el cirujano le dijo que ‘había hecho un cuadro viral’. Al día siguiente, Paula escribió a su familia diciendo que se sentía muy mal y que parecía tener una infección, por lo que le iban a sacarle las prótesis. La tercera negligencia fue no reconocer la septicemia a pesar de los signos y síntomas evidentes, y no llevarla de emergencia a operarla, sino darle turno para el miércoles al mediodía en otra clínica que carecía de las herramientas necesarias y no tenía terapia intensiva.

Matías, otro hermano de la víctima, sumó: “La cuarta negligencia fue cuando mi cuñado tuvo que pedir ayuda a su hermano porque Paula no podía pararse, estaba casi desmayada, no podía caminar. Le escribió a Elena diciéndole: ‘La estoy llevando ya a Paula, está muy mal’. La quinta negligencia fue que mi hermana llegó en pésimas condiciones a Tesler, la pusieron en una silla de ruedas hasta las 12 del mediodía que apareció Elena. Eso fue un total abandono de persona. El cirujano no pudo, ni quiso, cancelar las operaciones estéticas que tenía programadas para poder operar a mi hermana de urgencia y lo hizo en un lugar muy desprolijo y que carecía de terapia intensiva”.

Agustina recordó las últimas horas de vida de su hermana: “Paula amaneció muy hinchada, el cirujano nos dijo: ‘La vamos a trasladar porque tuvo una leve mejoría en lo hemodinámico, necesita dializar, en este lugar no contamos con un equipo de diálisis’. Nos obligó a trasladar a mi hermana y nosotros teníamos la sensación de que se la querían sacar de encima”. El médico terapista nos dijo: ‘Si ustedes la trasladan ahora, su hermana se muere en la ambulancia, lo siento mucho, pero a ese traslado yo no lo hago’ y se fue. Los que fueron en la ambulancia con Paula fueron la terapista del HPC y Esteban Elena [padre del cirujano], quienes nos obligaron a trasladar a mi hermana. A las dos horas, Paula hizo un paro cardiaco y murió, claramente no toleró el traslado".