Una jubilada fue atada y golpeada por tres delincuentes que entraron a su casa en Junín

María Victoria Hernández, fue atada en un sillón y golpeada en su rostro y cuerpo. "Me pedían dinero, yo les pedía que no me pegaran más", contó la mujer durante una entrevista en Canal 7.

Cuando los asaltantes se fueron y la víctima logró desatarse, se comunicó con el patrón de la finca. El hombre le avisó al marido de María Victoria, quien había salido a hacer las compras.