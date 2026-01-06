Una fuerte tormenta de granizo afectó el Sur de Mendoza

granizo en san rafael Reportaron caída de granizo en San Rafael y Malargüe.

En Malargüe, la tormenta llegó antes, sorprendiendo con granizo de tamaño medio en la ciudad.

Malargüe, afectado por granizo

La tormenta de granizo y agua afectó el lunes por la tarde a la Ciudad y al Este de Malargüe, zonas en las que no es habitual este fenómeno meteorológico.

El reporte de Defensa Civil señala el anegamiento del Museo Municipal.

granizo en san rafael 6 de enero 2025 Las consecuencias de la caída de granizo en Malargüe.

El pronóstico del tiempo prevé más tormentas en Mendoza

El Servicio Meteorológico emitió un alerta amarilla para la zona este de Las Heras, Lavalle, Santa Rosa, San Martín y La Paz por posibles tormentas aisladas durante la tarde, ráfagas de viento y no se descarta la probabilidad de caída de granizo.

El pronóstico del tiempo señala que también pueden ocurrir precipitaciones de manera aislada en el Gran Mendoza.

Se formalizó el acuerdo por la lucha antigranizo

La tormenta coincidió con la publicación en el Boletín Oficial del convenio suscripto en noviembre entre el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de San Rafael por la lucha antigranizo.

En el mismo, se dejó asentado que, ante la decisión provincial de descontinuar el programa de lucha antigranizo con aviones, y el interés de San Rafael en llevar adelante dicha actividad en forma temporaria por su propia cuenta; la Provincia se comprometió a facilitar en comodato gratuito 3 aeronaves.

“Las aeronaves cedidas deberán ser utilizadas por el municipio única y exclusivamente para ser afectadas a la ‘lucha antigranizo’, no pudiendo destinarse a ningún otro fin o destino sin autorización expresa del Gobierno”, expresa el convenio.