Una extraña historia: se casó con un "cadáver" de plástico y ya tienen 6 hijos

Tras la muerte de su padre, Felicity encontró en Kelly un refugio emocional. Según sus propias palabras, la muñeca no es solo un objeto, sino un ser que la ayudó a transitar sus momentos más oscuros.

En 2018, decidida a formalizar su unión, la joven organizó una ceremonia matrimonial para casarse con lo que muchos describen visualmente como un "cadáver" de plástico. Hubo invitados, entre muñecas y humanos, y una celebración en el jardín de su casa.

historia, mujer La historia de esta mujer recorrió el mundo y tuvo cientos de críticas en las redes sociales.

Pero la historia no terminó en el altar. La pareja decidió expandir su hogar y hoy afirman tener seis hijos, todos ellos muñecos con estética zombie de entre 3 y 10 años, además de un muñeco alienígena de gran tamaño.

Las críticas hacia la mujer

Como en el mundo de las redes sociales todo tiene un costo y esta historia generó repercusión, la mujer ha denunciado ser víctima de acoso constante, donde la acusan de comportamientos perturbadores.

La presión fue tal que, en un brote de angustia, llegó a dañar físicamente la muñeca, aunque luego la reconstruyó para retomar su rutina familiar.

A pesar de los cuestionamientos, la mujer sostiene que su terapeuta la apoya en su búsqueda de felicidad y que no padece ningún trauma que explique su conducta. Para ella, su historia es simplemente una forma diferente de amor en un mundo completamente hostil.