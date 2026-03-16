Una enorme rama le dañó la moto en el Parque y ahora Mendoza deberá pagarle una indemnización

Este acuerdo, al que se llegó a fines de noviembre del año pasado, fue formalizado este lunes con la aprobación del mismo mediante un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo.

Según explicaron, el Ministerio de Energía y Ambiente, del cual depende la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, propietario del parque, llegó a este acuerdo extrajudicial reconociendo su responsabilidad objetiva en el hecho que generó el daño. De esa manera, se extinguieron todas las obligaciones entre las partes.