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Una enorme rama le dañó la moto en el Parque y ahora Mendoza deberá pagarle una indemnización

El Gobierno llegó a un acuerdo con la dueña de la moto porque el Parque General San Martín es de su propiedad. Los daños fueron solo materiales

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
Una rama dañó una moto en el Parque General San Martín.

Una rama dañó una moto en el Parque General San Martín.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, acordó con una mujer el pago de una indemnización por los daños que una rama provocó en su moto, estacionada en el Parque General San Martín.

Este acuerdo, al que se llegó a fines de noviembre del año pasado, fue formalizado este lunes con la aprobación del mismo mediante un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo.

Según explicaron, el Ministerio de Energía y Ambiente, del cual depende la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, propietario del parque, llegó a este acuerdo extrajudicial reconociendo su responsabilidad objetiva en el hecho que generó el daño. De esa manera, se extinguieron todas las obligaciones entre las partes.

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El Ministerio de Energía se debió hacer responsable por la caída de una gran rama en el Parque San Martín.

El Ministerio de Energía se debió hacer responsable por la caída de una gran rama en el Parque San Martín.

La indemnización pactada es de $881.812 más intereses.

En su declaración, la mujer contó que la caída de la “rama de importantes dimensiones” ocurrió, por motivos que se desconocen, el 25 de febrero de 2024.

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