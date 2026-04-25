Una contagiosa enfermedad podría reaparecer en el Mundial 2026 y hablaron los especialistas

Brote sarampión niños cronista Sarampión: alerta por un brote de la enfermedad. La vacunación es clave. Foto gentileza cronista.com

çEsta brecha sanitaria genera una acumulación de personas susceptibles que, ante un solo caso importado, podría desencadenar un brote masivo.

Un cambio en el mapa epidemiológico con el sarampión en el radar

La situación en el continente ha dado un giro alarmante. Luego de que Canadá perdiera su estatus de país libre de sarampión al no poder contener un brote a tiempo, la enfermedad volvió a ganar terreno. Si bien el año pasado la región solo concentraba el 6% de los contagios mundiales, en los primeros meses de este 2026 esa cifra trepó al 21%. La OPS destacó, además, que la mayoría de los casos graves terminan en internación, afectando mayoritariamente a quienes no tienen el esquema de vacunación completo.

Brote sarampión vacunación tn La vacuna, fundamental para combatir el sarampión.

Para enfrentar esta crisis, 21 países de la región, entre ellos Argentina, se han comprometido a aplicar 90 millones de dosis para cubrir los retrasos en los calendarios nacionales. En el país, el Ministerio de Salud ya puso en marcha un cronograma escalonado para distribuir 1,2 millones de dosis a las provincias, buscando asegurar el stock frente a las dificultades logísticas internacionales que han encarecido y retrasado los envíos de vacunas.

Las autoridades insisten en que las primeras 72 horas son vitales para bloquear la transmisión una vez detectado un caso sospechoso.

Brote sarampion adulltos abc Sarampión, una enfermedad contagiosa a la que hay que tenerle respeto. ¡A vacunarse!

Con el Mundial 2026 en el horizonte, la estrategia sanitaria no solo apunta a aplicar vacunas, sino también a combatir la desinformación para que la población entienda que completar el esquema es la única barrera efectiva para evitar que la fiesta del fútbol se convierta en una emergencia de salud pública.