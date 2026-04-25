La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, no solo mantiene atentos a los fanáticos del deporte, sino también a las autoridades sanitarias.
Una contagiosa enfermedad podría reaparecer en el Mundial 2026 y hablaron los especialistas
Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, las alertas sanitarias están encendidas por una contagiosa enfermedad. Todos los detalles
Es que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una advertencia contundente a través de sus protagonistas: la región enfrenta un riesgo real de reaparición del sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que podría propagarse con facilidad debido al flujo internacional de turistas previsto para el evento.
El escenario es complejo porque el virus ya circula activamente en los tres países anfitriones. Según los expertos, el principal problema radica en que las tasas de vacunación actuales no alcanzan el 95% de cobertura con dos dosis, que es el umbral mínimo necesario para garantizar la "inmunidad de rebaño".
çEsta brecha sanitaria genera una acumulación de personas susceptibles que, ante un solo caso importado, podría desencadenar un brote masivo.
Un cambio en el mapa epidemiológico con el sarampión en el radar
La situación en el continente ha dado un giro alarmante. Luego de que Canadá perdiera su estatus de país libre de sarampión al no poder contener un brote a tiempo, la enfermedad volvió a ganar terreno. Si bien el año pasado la región solo concentraba el 6% de los contagios mundiales, en los primeros meses de este 2026 esa cifra trepó al 21%. La OPS destacó, además, que la mayoría de los casos graves terminan en internación, afectando mayoritariamente a quienes no tienen el esquema de vacunación completo.
Para enfrentar esta crisis, 21 países de la región, entre ellos Argentina, se han comprometido a aplicar 90 millones de dosis para cubrir los retrasos en los calendarios nacionales. En el país, el Ministerio de Salud ya puso en marcha un cronograma escalonado para distribuir 1,2 millones de dosis a las provincias, buscando asegurar el stock frente a las dificultades logísticas internacionales que han encarecido y retrasado los envíos de vacunas.
Las autoridades insisten en que las primeras 72 horas son vitales para bloquear la transmisión una vez detectado un caso sospechoso.
Con el Mundial 2026 en el horizonte, la estrategia sanitaria no solo apunta a aplicar vacunas, sino también a combatir la desinformación para que la población entienda que completar el esquema es la única barrera efectiva para evitar que la fiesta del fútbol se convierta en una emergencia de salud pública.