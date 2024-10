Una bodega de Mendoza recibió el oro mundial a la mejor experiencia innovadora

►TE PUEDE INTERESAR: Con la cosecha 2024 creció la cantidad de bodegas que elaboraron vino pero el consumo interno no remonta

Estacion 83 bodega trapiche 2.webp El innovador restaurante está ubicado en Maipú.

Los jueces profesionales han emitido sus votos, y ahora es el turno del público de elegir sus destinos de enoturismo favoritos en los People’s Choice Awards. La votación estará abierta del 4 al 18 de noviembre, y en ella compiten los ganadores globales y regionales.

Todos los ganadores de los Premios Best of Wine Tourism

Adelaida, Australia Meridional – Dandelion Vineyards

Bilbao / Rioja, Espana – Bodegas Bilbainas

Burdeos, Francia – Maison Remy Martin

Ciudad del Cabo / Cape Winelands, Sudafrica – Delaire Graff Estate

Hawke’s Bay, Nueva Zelanda – Craggy Range Winery

Lausana, Suiza – Le Agriesperienze – Ticino

Mainz / Rheinhessen, Alemania – Weingut Manz

Mendoza, Argentina – Bodega Trapiche Estación 83

Oporto, Portugal – Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo

San Francisco / Napa Valley, Estados Unidos – Napa Valley Wine Train

Valparaiso / Valle de Casablanca, Chile – Kingston Family Vineyards

Verona, Italia – Ottella

¿Qué es la Red Global Great Wine Capitals?

La Red Global Great Wine Capitals es una alianza internacional de ciudades reconocidas por sus regiones vitivinicolas, unidas para promover el turismo enologico, el crecimiento economico y la colaboracion transfronteriza. Sus 12 ciudades miembro incluyen Adelaida, Burdeos, Bilbao-Rioja, Ciudad del Cabo y Cape Winelands, Lausana, Mainz-Rheinhessen, Mendoza, Oporto, San Francisco-Napa Valley, Valparaiso-Valle de Casablanca, Verona, y el mas reciente miembro, Hawke’s Bay, Nueva Zelanda. La Red promueve la innovacion y la sostenibilidad en el turismo del vino a nivel mundial, mostrando las mejores practicas e inspirando la excelencia.

Como anfitriona de la Conferencia Anual de 2025, Verona dio la bienvenida a lideres globales y profesionales de la industria que tuvieron la oportunidad de explorar la rica herencia vitivinicola de la ciudad.

Paolo Arena, presidente de GWC y representante oficial de Verona, expreso su entusiasmo por acoger el evento: “Verona se siente honrada de haber recibido a la comunidad mundial del vino para la Conferencia Anual de la red GWC. Este evento no solo es una celebracion de la excelencia en el turismo enologico, sino tambien un reconocimiento a la rica cultura e innovacion que cada ciudad miembro aporta. Ser anfitriones de la conferencia y de los premios Global Best Of Wine Tourism de este ano ha sido una maravillosa oportunidad para que Verona muestre su vibrante cultura vitivinicola al mundo”.

Acerca de Great Wine Capitals

Establecida en 1999 como una comunidad de ciudades internacionales que comparten un activo económico y cultural común: son regiones vitivinícolas de renombre internacional, la Red Global de Great Wine Capitals une diversas capitales globales del vino en una marca compartida. La Red Global de Great Wine Capitals facilita el intercambio de conocimientos y experiencias; estimula los negocios, la innovacion, colaboracion y oportunidades.

