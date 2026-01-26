Una adolescente murió electrocutada al intentar usar el celular que se estaba cargando.

Accidente celular víctima Beatriz Costa Diniz, la adolescente de 15 años murió al sufrir una descarga eléctrica al usar el celular que se cargaba Foto gentileza montevideo.com.uy

El lamentable accidente ocurrió el jueves 15 en la comunidad rural de Jutaí, en la vivienda familiar y de acuerdo a relatos difundidos por medios locales, familiares y vecinos le dieron primeros auxilios a la adolescente y la trasladaron inicialmente a un hospital de la localidad de Bragança para su atención médica.

La complejidad de las lesiones sufridas por la adolescente obligaron a la derivación a un centro con mayor capacidad de tratamiento. En ese sentido, la chica fue ingresada al Hospital Metropolitano de Urgencias de Ananindeua, en el área metropolitana de Belém, donde le practicaron una intervención quirúrgica y quedó internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Luego de cuatro días de atención especializada en ese centro de salud, y más allá del cuidado de los médicos, la adolescente falleció a consecuencia de las complicaciones asociadas a las quemaduras y a la descarga eléctrica.

El triste caso puso en evidencia la práctica habitual de utilizar el teléfono celular mientras se mantiene cargándose. Al respecto, los especialistas recomiendan evitar esos accidentes ya que ese hábito puede ocasionar riesgos si no se toman precauciones básicas.

Accidente celular descarga Una adolescente murió tras sufrir una fuerte descarga eléctrica al intentar utilizar el celular mientras se estaba cargando. Foto gentileza aztecamorelos.com

Entre las recomendaciones se resaltó la importancia de evitar el uso del dispositivo con cargadores en mal estado y se aconseja no dejar cables ni equipos sobre superficies que favorezcan el sobrecalentamiento.

Eecomendaciones de los especialistas

El ingeniero Edson Martinho, director ejecutivo de Abracopel, alertó sobre el riesgo de sobrecalentamiento: “Mientras está enchufado, el cargador consume energía y, si se deja enchufado demasiado tiempo, puede generar un calor anormal, provocando un cortocircuito interno y, en consecuencia, un incendio”, afirma. El caso reavivó la discusión sobre el celular conectado.

Autoridades y especialistas difundieron recomendaciones para reducir riesgos: no usar el equipo mientras está cargando, evitar dejar el celular conectado sobre superficies blandas, emplear cargadores originales o certificados y reemplazar cables dañados. También aconsejan no cargar durante tormentas y mantener el dispositivo alejado del agua para prevenir incidentes.