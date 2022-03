Una abuela de 87 años de Mendoza fue reconocida por terminar la primaria como abanderada

El vínculo que unió a Hilda con su escolarización nació de la circunstancia que en la escuela Gramaglia trabajan la hija y la nieta de la octogenaria. Ambas mujeres convencieron y apoyaron a Hilda, quien luego de acostumbrarse a su nuevo status de estudiante, le tomó el gusto y comenzó a destacarse.

“El objetivo era reconocer el esfuerzo y la voluntad de terminar la primaria a sus 87 años, esa pasión y esas ganas que no es común a esa edad, merecía esto, y pensamos que el ámbito ideal era la comisión”, dijo la autora del proyecto, Stocco.

Hilda, la homenajeada, no pudo asistir por razones de salud, pero en su lugar la directora del CEBJA 3-042, Aldana Cortez, y la docente Alicia Nocetti, recibieron en su nombre copia de la Resolución aprobada, un diploma, un ramo de flores y una Bandera Nacional.

Una historia particular

En el texto que acompañó Silvia Stocco en su propuesta de declarar de interés parlamentaria a la historia de Hilda, dice: "Con emoción, relata que nunca la mandaron a la escuela, que luego se casó y tuvo siete hijos, aún así, les enseñó a todos a escribir, a leer y a sacar cuentas. Tenía algo más de 80, cuando decidió terminar la primaria".

"Relata que una nieta trabaja en el colegio y su hija también, le preguntaron si le gustaría estudiar y al principio, dijo que no. Después, me recibieron y no me costó mucho, me gustó la escuela, los compañeros y todo ello", sumó la legisladora del Frente de Todos en los fundamentos.

"Su decisión constituye ejemplo al resto de la sociedad, demostrando que no existen barreras cuando la determinación sobrepone a las carencias, y a través de su historia invitar a todas las personas que no hayan tenido la oportunidad de terminar sus estudios, a completarlos, “nunca es tarde para hacer algo"", destacó la diputada.

Para finalizar, el texto señala que Hilda Villegas "se animó al dinamismo que le presentaba terminar su primaria, aceptó adecuarse al tiempo, modo y forma que le propone la Escuela y el aprendizaje, y egresó con éxito portando la Bandera Provincial. Su ejemplo y el de otros similares, animan a ser capaces de articular proyectos que nos hagan avanzar en nuevos modelos de políticas igualitarias, con perspectiva de género, que promuevan los valores y reconozcan el importante papel social de los adultos mayores", finalizó.