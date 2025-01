Un truco casero para reciclar los envases de desodorante roll on y hacer un aplicador de protector solar

reciclaje.png

El desodorante es un producto indispensable del hogar y la higiene personal. El problema aparece cuando el líquido se termina y no sabemos dónde meter el envase plástico. Los objetos de plástico no reciclable pueden resultar altamente contaminantes para el medio ambiente. El aplicador roll on puede reutilizarse para otros productos de estética o de librería, como cremas, protector solar y hasta pegamento.

La importancia de reciclar envases de plástico con trucos caseros

El plástico es uno de los materiales que más tardan en descomponerse, más recursos consume en su producción y por lo tanto contamina el ambiente mucho más que otras sustancias. Según el Programa del Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas, la humanidad produce más de 430 millones de toneladas de plásticos al año, de las cuales un importante porcentaje son plásticos desechables de corta vida.