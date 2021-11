Un trío muy potente de actores le pondrá humor a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022

La pulpería de doña Melchora

Cada uno en su estilo, los actores encarnarán a tres personajes, uno real y dos imaginarios, que confluyen en el patio de una pulpería. La dueña es doña Melchora Lemos, que será interpretada por Galdeano. Se trata de una mujer que efectivamente existió y fue la primera empresaria del vino en Mendoza. Los otros dos integrantes de la escena serán Sorrentino, que interpretará a un sommelier y Anibal Villa que será el cliente catador del vino.

Rodrigo Galdeano.jpg

Los tres se mostraron entusiasmados con la idea de trabajar juntos y con un agradecimiento especial a los directores por haber pensado en ellos para la vendimia del retorno al Frank Romero Day.

Adrián Sorrentino.jpg

"Para nosotros no es una Vendimia más. El hecho de regresar después de la pandemia, con tantas pérdidas que traemos y ser los responsables de llevarle el humor a la gente nos parece algo maravilloso. En mi caso particular, trabajar con estos dos grandes artistas es otro premio", comentó Villa.

Anibal Villa.jpg

En tanto, Sorrentino destacó que "queremos que quede grabada en la retina de los mendocinos la escena del patio de Melchora Lemos y darle además una entidad, que se sepa que existió esta mujer en la provincia, y lo que significó su trabajo. Ahora es muy importante que se conozca su historia. Pero había que hacerlo a través de una caricatura, porque era una época muy difícil para las mujeres".

Galdeano también remarcó el valor de doña Melchora. "Nosotros le vamos a poner el humor, pero la verdad es que la mujer fue muy sufrida. Era muy complejo ser empresaria en la época en la que ella vivió".

Los tres explicaron que desconocían la historia de Melchora, como seguramente a la mayoría de la gente que presencie la Vendimia del Vino Nuevo también le pasará, pero lo importante es poner el valor la relevancia de haber sido pionera en su rubro y en su género.

Una convocatoria informal

En cuanto a cómo fueron convocados por los directores para encarnar estos personajes, los tres contaron que la invitación fue bastante informal, y que inmediatamente dijeron que sí.

Villa Galdeano Sorrentino 1.jpg Galdeano será doña Melchora Lemos, en tanto que Anibal Villa y Adrián Sorrentino compondrán a un cliente y a un sommelier que concurren a la pulpería. Foto: Juan Manuel Ábalos

"A mi me llamaron por teléfono nomás", contó en su típico tono de broma Galdeano, quien no dudó en aceptar el desafío. "Además cuando me dijeron con qui{enes iba a actuar, me dio una gran tranquilidad"

En cuanto a Villa, también dijo entre risas que lo habían llamado al fijo de la casa. "Un placer trabajar con estos dos grandes, no sé cuando puede volver a ocurrir, cómo decir que no"

Mientras, Sorrentino fue el más serio para responder la pregunta, y apuntó a su gran amistad con Vilma Rúpolo. "Yo a Vilma nunca le puedo decir que no, porque aprendo todo el tiempo con ella".

El final feliz de esta convocatoria será la presencia que los tres tendrán el 5, 6 y 7 de marzo en el Frank Romero Day.

Pura química

Los tres actores ya descubrieron que los une una química muy especial, y lo hicieron componiendo a sus personajes en el coloquio que efectúa la producción de Vendimia para elegir la propuesta ganadora.

Villa Galdeano Sorrentino 3.jpg Los tres actores aseguraron que se sienten muy cómodos trabajando juntos. Foto: Juan Manuel Ábalos

"En vivo nos dimos cuenta que nos llevábamos excelente en el escenario, pasaron algunas cosas en el coloquio que salvamos improvisando, y la comunicación entre los tres funcionó muy bien".

De hecho, opinaron que los directores fueron muy inteligentes al convocarlos, porque nunca dudaron en dar el sí para trabajar juntos.