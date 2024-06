Un tren de carga se llevó por delante a un auto que intentó cruzar las vías en Maipú

accidentes en mendoza auto tren maipu 2.jpg Así quedó el vehículo siniestrado.

Todavía no había luz natural, y según la víctima y testigos en esa zona no hay luminaria, por lo que las vías están en un lugar muy oscuro, sin señalización, sin barreras, tampoco una alarma que advierta que se aproxima una formación.

La conductora dijo que iba despacio debido a que hay arbustos y un paredón a pocos metros del cruce que complica la visibilidad de las vías. En el momento que metió la "trompa" de su auto para mirar, fue embestida por un tren de carga.

Como consecuencia fue arrastrada algunos metros hasta que se cayó a un zanjón ubicado al lado de las vías como quedó registrado en el siguiente video realizado por el camarógrafo de Canal 7 Gerardo Tejeda.

Embed

"Yo no sentí ninguna bocina, los chicos dicen que ellos tocaron. No hay nada que indique que viene un tren, aparte no se ve por los arbustos, y una la pared. Estamos bien, por suerte veníamos despacio y alcanzamos a frenar justo", detalló la mujer a Radio Nihuil.