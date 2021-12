Un tratamiento experimental contra el cáncer logró remisión completa en 18 pacientes desahuciados

Por ese motivo el Hospital Clínic, hace un año y medio, le ofreció la terapia experimental y Joan aceptó. Su médico, el hematólogo Carlos Fernández de Larrea llamó a conferencia de prensa para informar no solo la remisión completa del cáncer de este paciente, sino también de otras 18 personas en la misma situación.

El galeno además explicó que son 30 las personas que se sometieron al tratamiento, por lo que el 60% logró la ansiada remisión completa.

El paciente Gel dijo claramente: “Yo, en otros países, y no me refiero al tercer mundo, ya no estaría aquí”. Además está convencido quedebe su vida al sistema de salud pública de España.

El mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se localiza en la médula ósea -el tuétano del interior de algunos huesos, como la cadera y el esternón-, donde en condiciones normales hay células inmaduras que se transforman en las células de la sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Provoca el crecimiento anormal de las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco responsable de la fabricación de los anticuerpos, la primera línea de defensa contra las infecciones. La supervivencia a los cinco años ronda el 50%.

La terapia ARI-0002h consiste en extraer sangre de los pacientes, seleccionar sus linfocitos T (otro tipo de glóbulos blancos) y rediseñarlos en el laboratorio mediante ingeniería genética para aumentar su capacidad de reconocer a las células cancerosas.

Joan Gel recordó el día del verano español de 2020, con el hospital aislado por covid, en el que llegaron a su cama con el tratamiento. “Lo terminaron de descongelar en la propia habitación, con un baño María, con agua calentita. Es una cosa como muy de cocina”. Perfeccionados y devueltos al cuerpo por vía intravenosa, los linfocitos T identifican a las células malignas y las eliminan.

El médico Fernández de Larrea aclaró que la remisión completa no equivale a la curación, pero sí a la desaparición de todos los signos del cáncer. “Aunque es una enfermedad incurable, alcanzar la remisión completa impacta significativamente en el pronóstico de los pacientes. Se relaciona directamente con una mayor supervivencia”, explica el hematólogo.

Para Gel, el ARI-0002h era su quinto tratamiento. Lograr la remisión completa es más común en los primeros intentos, por ejemplo con el trasplante de médula ósea, pero la probabilidad es “muy muy baja” a partir de entonces, según el hematólogo.

El tratamiento novedoso

El ARI-0002h es parte de una nueva generación de tratamientos, denominados CAR-T, que son la gran esperanza para muchos tumores, como ciertos linfomas y leucemias. Ya hay dos terapias comerciales CAR-T contra el mieloma múltiple, elaboradas por las farmacéuticas estadounidenses Bristol Myers Squibb y Janssen, pero Fernández de Larrea remarcó que su opción será mucho más barata. Los precios habituales de estos tratamientos industriales rondan los 300.000 euros por paciente.

El proyecto ARI toma su nombre de Ariana Benedé, una chica de 18 años con leucemia linfoblástica aguda que ayudó a impulsar la investigación antes de fallecer en 2016. El equipo del Hospital Clínic ya desarrolló otro tratamiento CAR-T contra este tipo de leucemia. La terapia, denominada ARI-0001, se convirtió en febrero en el primer CAR-T europeo en ser autorizado por una agencia reguladora. Su precio no llega a los 90.000 euros.

Según el director general del Hospital Clínic, el médico Josep Maria Campistol, además del 60% de remisión completa, un 75% de los pacientes mantiene la respuesta al cabo de un año, sin progresión de la enfermedad. Fernández de Larrea destaca que no se ha observado ningún caso de toxicidad neurológica, una de las mayores preocupaciones en este tipo de terapias. Los efectos adversos inmunológicos también fueron leves, según los investigadores.

Los 30 participantes del ensayo eran resistentes a las terapias habituales contra el mieloma múltiple.

Fuente: El País (España).