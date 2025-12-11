Un trapito enardecido exigió una cantidad de plata y provocó mucha furia con lo que hizo

auto- Toyota-T-Cross

Trapito furioso por rayar un auto

El procedimiento para atrapar al cuidacoches al se concretó en la intersección de calles Belgrano y Richardson, donde los efectivos interceptaron al sujeto cuando intentaba darse a la fuga luego del hecho delictivo, por lo que fue detenido tras su aprensión.

Posteriormente, se lo trasladó a la dependencia policial y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

detenido-cuidacoches

El mal accionar de algunos trapitos sigue siendo un problema sin poder resolver en toda la Argentina, opacando la buena fe y predisposición de los trabajadores que cuidan autos y lo hacen con absoluta gentileza y responsabilidad, para tranquilidad de los conductores.