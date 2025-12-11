Un trapito enardecido exigió una cantidad de plata y provocó mucha furia con lo que hizo

Un trapito que estaba bastante alterado fue detenido por la Policía de Córdoba, tras ocasionar daños en una camioneta estacionada en un barrio de la capital provincial, luego de haber exigido plata por vigilar el mismo. Su violento accionar deja mucho que desear y no deja de preocupar a las autoridades.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el cuidacoches fue detenido cuando intentaba escapar por las calles de barrio Güemes, luego de haber rayado el rodado, una camioneta Toyota T-Cross que se encontraba estacionada en Obispo Trejo 1250.
El trapito exigió una suma de dinero a cambio de vigilar el rodado y fue filmado por la dueña del vehículo en cuestión.
Trapito furioso por rayar un auto
El procedimiento para atrapar al cuidacoches al se concretó en la intersección de calles Belgrano y Richardson, donde los efectivos interceptaron al sujeto cuando intentaba darse a la fuga luego del hecho delictivo, por lo que fue detenido tras su aprensión.
Posteriormente, se lo trasladó a la dependencia policial y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.
El mal accionar de algunos trapitos sigue siendo un problema sin poder resolver en toda la Argentina, opacando la buena fe y predisposición de los trabajadores que cuidan autos y lo hacen con absoluta gentileza y responsabilidad, para tranquilidad de los conductores.