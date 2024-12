Durante dos años fui recepcionista de un hotel en Barcelona. En temporada alta era una locura de chicas y chicos empastillados; con hooligans y jubilados que me preguntaban dónde comprar cocaína. Un vértigo. Sin embargo, había un par de semanas de invierno en que el Barrio Gótico se volvía fantasmal. No veías turistas por ninguna parte. Entonces yo me dedicaba a conversar con Shankar.