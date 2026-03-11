Un tesoro de plomo: el descubrimiento romano realizado en Gales

La importancia de este descubrimiento radica en la escasez de restos similares. Aunque se conocen cerca de cien lingotes de plomo de la Britania romana, menos de la mitad se conservan en la actualidad. Estas piezas son la principal prueba arqueológica de la explotación de recursos minerales que motivó la invasión del emperador Claudio en el año 43 d.C., dado que no sobrevivieron explotaciones mineras intactas de aquel periodo.

Un descubrimiento impactante

lingotes gales Los autores del descubrimiento posaron con los invaluables lingotes.

El plomo resultaba indispensable para la infraestructura del imperio, pues se utilizaba en tuberías de agua, techumbres y aleaciones para armamento. En Gales, los romanos aprovecharon yacimientos que los pueblos locales ya utilizaban desde siglos atrás. Los lingotes de Ceredigion demuestran la rapidez con la que el ejército tomó el mando de los recursos naturales tras someter a las poblaciones originarias, estableciendo fuertes cercanos a las zonas de extracción para asegurar la producción de este tesoro industrial.

Un comité de valoración determinará ahora el precio de mercado de los lingotes. El Museo de Ceredigion, ubicado en Aberystwyth, manifestó su firme interés en adquirir las piezas para su colección permanente. Los fondos obtenidos por la venta se repartirán de forma equitativa entre los descubridores y el dueño del terreno. La institución planea exhibir este importante descubrimiento de la presencia de Roma en su nueva galería de arqueología, cuya inauguración está prevista para el próximo año 2027.