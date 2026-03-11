Un hallazgo arqueológico de gran relevancia tuvo lugar recientemente en el condado de Ceredigion. Dos buscadores de metales localizaron piezas de plomo de gran valor histórico en una zona de pastizales. Este descubrimiento representa un hito para la región, ya que constituye la primera evidencia de este tipo de objetos en el oeste del territorio galés. Las autoridades locales declararon formalmente los lingotes como un tesoro tras una investigación forense realizada a inicios de este año.
Un tesoro de plomo: el descubrimiento romano realizado en Gales
Un descubrimiento de la época de Domiciano realizado en un campo de Ceredigion arroja luz sobre la minería en el oeste de Gales durante el siglo I
Nick Yallope y Peter Nicolas detectaron los objetos mientras exploraban una finca perteneciente a Geraint Jenkins. Las piezas estaban enterradas a una profundidad aproximada de medio metro y guardaban una distancia de dos metros entre sí. Estas barras, conocidas técnicamente como "pigs", poseen una forma de trapecio alargado con base rectangular. Su diseño facilitaba el transporte y el apilamiento, mientras que su elevado peso funcionaba como un sistema natural contra los robos.
Las marcas de la antigua Roma
La superficie de los lingotes contiene inscripciones grabadas que vinculan las piezas directamente con el mandato del emperador Domiciano. El texto hace referencia al año 87 d.C., momento en que el líder romano ejercía su decimotercer consulado. Este dato cronológico sitúa la producción de los metales apenas nueve años después de que Roma completara la conquista total de las tierras de Gales. La presencia de estos sellos oficiales confirma que la administración imperial mantenía el control directo sobre las minas de la zona en esa época.
La importancia de este descubrimiento radica en la escasez de restos similares. Aunque se conocen cerca de cien lingotes de plomo de la Britania romana, menos de la mitad se conservan en la actualidad. Estas piezas son la principal prueba arqueológica de la explotación de recursos minerales que motivó la invasión del emperador Claudio en el año 43 d.C., dado que no sobrevivieron explotaciones mineras intactas de aquel periodo.
Un descubrimiento impactante
El plomo resultaba indispensable para la infraestructura del imperio, pues se utilizaba en tuberías de agua, techumbres y aleaciones para armamento. En Gales, los romanos aprovecharon yacimientos que los pueblos locales ya utilizaban desde siglos atrás. Los lingotes de Ceredigion demuestran la rapidez con la que el ejército tomó el mando de los recursos naturales tras someter a las poblaciones originarias, estableciendo fuertes cercanos a las zonas de extracción para asegurar la producción de este tesoro industrial.
Un comité de valoración determinará ahora el precio de mercado de los lingotes. El Museo de Ceredigion, ubicado en Aberystwyth, manifestó su firme interés en adquirir las piezas para su colección permanente. Los fondos obtenidos por la venta se repartirán de forma equitativa entre los descubridores y el dueño del terreno. La institución planea exhibir este importante descubrimiento de la presencia de Roma en su nueva galería de arqueología, cuya inauguración está prevista para el próximo año 2027.