Un peón rural ingresó con un tractor a un telo

Una insólita y poco común situación se vivió en Santa Fe, un productor rural fue al hotel alojamiento en un tractor. La imagen causó una verdadera revolución en las redes sociales, desatando muchos comentarios.
El insólito episodio ocurrió este fin de semana y se viralizó cuando una de las personas que estaba en el mismo hotel alojamiento le sacó una foto.
En la imagen se ve al tractor estacionado en uno de los garages ubicados específicamente para las personas que asisten al hotel alojamiento.
De acuerdo a lo informado por los medios santafesinos, el tractor sería propiedad de un peón rural que llegó al hotel alojamiento acompañado de una mujer.
La foto se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y despertó tanto la risa como el asombro del resto de los huéspedes.
"Los que son del campo, van al telo como quieren", señaló uno de los usuarios al ver la imagen subida por la cuenta de X (exTwitter) conocida como “Humanos de Santa Fe”.
Otro, en el mismo sentido, agregó: “¡Tengo un tractor amarillo, que enloquece y enamora! ¡Hay que comprarse un tractor".
Entre tantas críticas, un tercer usuario salió a defender al peón rural: "Pero él fue hay muchos que no van".
