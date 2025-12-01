Un peón rural ingresó con un tractor a un telo

De acuerdo a lo informado por los medios santafesinos, el tractor sería propiedad de un peón rural que llegó al hotel alojamiento acompañado de una mujer.

La foto se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y despertó tanto la risa como el asombro del resto de los huéspedes.

peon1 Insólita imagen. Un productor agrícola fue a un telo en un tractor.

"Los que son del campo, van al telo como quieren", señaló uno de los usuarios al ver la imagen subida por la cuenta de X (exTwitter) conocida como “Humanos de Santa Fe”.

Otro, en el mismo sentido, agregó: “¡Tengo un tractor amarillo, que enloquece y enamora! ¡Hay que comprarse un tractor".

Entre tantas críticas, un tercer usuario salió a defender al peón rural: "Pero él fue hay muchos que no van".

Fuente: tn.com.ar