Un país entero sumergido bajo el océano Pacífico: qué ocurre luego de que una nación se queda sin territorio

El calentamiento global y el deshielo polar elevan el nivel del mar, poniendo en peligro a países insulares cuya tierra, ecosistemas y cultura podrían desaparecer bajo el Pacífico

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
A la deriva: cómo el aumento del nivel del mar amenaza a las naciones insulares.

El océano Pacífico, que cubre más del 30% de la superficie terrestre, es un vasto cuerpo de agua que regula el clima global. Sin embargo, los países se enfrentan a un problema creciente: el aumento del nivel del mar. Este fenómeno, provocado por el derretimiento de los casquetes polares y el calentamiento de los océanos, se ha intensificado en las últimas décadas, poniendo en riesgo a naciones enteras, especialmente a aquellas insulares y de baja altitud.

A medida que las aguas avanzan, ciertos países más vulnerables enfrentan un destino dramático: la desaparición de su territorio bajo el océano. Esto no solo amenaza ecosistemas únicos, sino también la vida y la identidad cultural de miles de personas. Entre ellas, una nación ya se encuentra en la primera línea de esta crisis climática.

Tuvalu (1)
Sumergidos por el clima: el drama de las naciones de baja altitud.

El país que podría desaparecer y quedar sumergido en el océano Pacífico es Tuvalu, un pequeño archipiélago de Oceanía formado por nueve islas. Con apenas 12.000 habitantes, Tuvalu es uno de los Estados más vulnerables al aumento del nivel del mar.

Ante la posibilidad de perder todo su territorio, el gobierno tomó una decisión inédita: crear un país virtual. Están digitalizando sus casas, sus islas e incluso sus árboles para preservar la identidad nacional en un espacio paralelo. La idea es que, aunque el país desaparezca físicamente, pueda seguir existiendo legal y culturalmente en el mundo digital.

La situación ya es crítica. En los últimos años, Tuvalu ha perdido parte de su territorio por la erosión costera. Además, la salinidad del agua subterránea contamina los acuíferos, limitando el acceso a agua potable. La agricultura también se ve afectada, lo que obliga a depender de importaciones para alimentarse.

Tuvalu (2)
Entre olas y supervivencia: la amenaza del océano para pueblos insulares.

¿Qué pasa cuando un país desaparece?

Si Tuvalu quedara totalmente sumergido, entraría en un territorio inexplorado del derecho internacional. En teoría, podría seguir existiendo como Estado reconocido aunque no tenga tierra firme, manteniendo su ciudadanía, sus aguas territoriales y su representación diplomática. Sin embargo, sus habitantes se verían obligados a emigrar, convirtiéndose en refugiados climáticos.

Más allá de lo legal, lo más importante es la identidad cultural. Aun sin tierra, un país puede sobrevivir en la memoria, en la diáspora y en la tecnología. Pero su desaparición física marcaría un antes y un después: sería la primera nación en la historia moderna en ser borrada del mapa por el océano.

