Un país entero sumergido bajo el océano Pacífico: qué ocurre luego de que una nación se queda sin territorio

Ante la posibilidad de perder todo su territorio, el gobierno tomó una decisión inédita: crear un país virtual. Están digitalizando sus casas, sus islas e incluso sus árboles para preservar la identidad nacional en un espacio paralelo. La idea es que, aunque el país desaparezca físicamente, pueda seguir existiendo legal y culturalmente en el mundo digital.

La situación ya es crítica. En los últimos años, Tuvalu ha perdido parte de su territorio por la erosión costera. Además, la salinidad del agua subterránea contamina los acuíferos, limitando el acceso a agua potable. La agricultura también se ve afectada, lo que obliga a depender de importaciones para alimentarse.

Tuvalu (2) Entre olas y supervivencia: la amenaza del océano para pueblos insulares.

¿Qué pasa cuando un país desaparece?

Si Tuvalu quedara totalmente sumergido, entraría en un territorio inexplorado del derecho internacional. En teoría, podría seguir existiendo como Estado reconocido aunque no tenga tierra firme, manteniendo su ciudadanía, sus aguas territoriales y su representación diplomática. Sin embargo, sus habitantes se verían obligados a emigrar, convirtiéndose en refugiados climáticos.

Más allá de lo legal, lo más importante es la identidad cultural. Aun sin tierra, un país puede sobrevivir en la memoria, en la diáspora y en la tecnología. Pero su desaparición física marcaría un antes y un después: sería la primera nación en la historia moderna en ser borrada del mapa por el océano.