El océano Pacífico, que cubre más del 30% de la superficie terrestre, es un vasto cuerpo de agua que regula el clima global. Sin embargo, los países se enfrentan a un problema creciente: el aumento del nivel del mar. Este fenómeno, provocado por el derretimiento de los casquetes polares y el calentamiento de los océanos, se ha intensificado en las últimas décadas, poniendo en riesgo a naciones enteras, especialmente a aquellas insulares y de baja altitud.
Un país entero sumergido bajo el océano Pacífico: qué ocurre luego de que una nación se queda sin territorio
El calentamiento global y el deshielo polar elevan el nivel del mar, poniendo en peligro a países insulares cuya tierra, ecosistemas y cultura podrían desaparecer bajo el Pacífico