Un nuevo descubrimiento puede ayudarte a aprender matemáticas con menos esfuerzo

El reciente descubrimiento de investigadores de la Universidad de Pensilvania transformó la forma en que los estudiantes aprenden matemáticas. Según publicaron en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, mensajes de correo electrónico con enfoque conductual dirigidos a docentes lograron mejorar el desempeño de sus alumnos. Este hallazgo cobra especial relevancia en un país donde los puntajes en exámenes matemáticos se ubican consistentemente en el 25% inferior a nivel mundial.