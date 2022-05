Un nene de 9 años está grave luego de que se le cayera un arco encima

Según publicó el diario Río Negro, luego de un entrenamiento, el chico, llamado Indio, se quedó jugando con unos amigos, se trepó a un arco, que se desmoronó y lo golpeó en al abdomen.

El nene se fue a su casa, pero empezó a sentirse mal y fue llevado al hospital local Violeta Villalobos, desde donde fue derivado al nosocomio de la vecina localidad de San Antonio.

En ese lugar, detectaron que el chico tenía una perforación en el intestino y durante la intervención se descubrió la arteria mesentérica inferior, que es la que irriga sangre a todos los órganos del sistema digestivo.

Cómo le salvaron la vida

"Cuándo el nene ingresó a través de una ecografía se vio que existía un hemoperitoneo (sangre en el abdomen). Eso podía indicar una rotura de bazo e hígado. Luego se constató que el daño era en el intestino delgado y en la arteria mesentérica, y la operación los pudo reparar", explicó una fuente del hospital.

"Los médicos que lo operaron en San Antonio salvaron la vida de mi nieto, y estamos muy agradecidos. Ahora estamos pendientes de su evolución, atravesando estas horas que son decisivas, pero tiene un buen pronóstico", destacó Marcelo Sartori, abuelo del chico.

Directivos del club dijeron que el arco se encontraba en un sector alejado del campo de juego y que de todas maneras fue retirado, mientras que se verificará que los chicos no tengan acceso a otro sector del predio después de las prácticas.

Lorena Villaverde, presidenta del club Los Grutas, explicó: "Ese arco no era el de la cancha, estaba, junto con otro, en un lugar ajeno al campo de juego. No es que estaba mal puesto, ocurre que estaba en un lugar que no se destina a las prácticas. Pero los hemos retirado para evitar cualquier tipo de incidentes futuros. Lo ocurrido fue lamentable, y ahora velamos por la evolución de Indio".