Un músico mendocino al que le robaron su guitarra organizó una campaña de búsqueda por las redes sociales

Orosco pidió a sus colegas y a cualquier mendocino a través de sus redes sociales, que quien vea una publicación ofreciendo su guitarra en el mercado negro, le avise inmediatamente. Cree que a través de una campaña solidaria puede llegar de nuevo al instrumento que tanto le constó conseguir.

Esto fue lo que el mismo Orosco le contó a Diario UNO: "Nada me duele más que la guitarra, porque no es un instrumento común, yo la encargué y estaba hecha a mi medida, con los micrófonos como yo los pedí, y me costó muchísimo pagarla. Tengo otros instrumentos, pero esa era mi guitarra" contó el músico mendocino, que en el momento del robo, se encontraba trabajando con otro músico en una actuación.