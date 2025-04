Un mendocino que despidió al papa Francisco explicó las sensaciones que se viven en su funeral

Las sensaciones en la despedida del papa Francisco

El mendocino en Roma aseguró que sintió "mucha paz. Fue un momento muy emotivo, la gente está en un silencio muy llamativo, muchísima gente y mucho silencio".

Además, afirmó que está todo muy bien organizado, "un día para recordar. Estamos muy agradecidos de poder estar acá y despedirlo, no estaba para nada programado y estamos muy felices".

"Me sorprendió el silencio. Pude filmar hasta los últimos metros cuando la policía te pide de muy buena manera que no filmes ni se saquen fotos. Un ambiente muy sobrecogedor, me quedé mirando a la gente, sus rostros y me di cuenta lo importante que es el papa Francisco", agregó.

Papa Francisco Basílica San Pedro Roma 3.jpg Alfredo Escopar aseguró que la gente además de ingresar a la Basílica, busca comprar algún recuerdo del papa Francisco. Foto: Gentileza Alfredo Escolar

"Estoy con mis hijos adolescentes, y los cuatro nos emocionamos mucho. Un momento inolvidable", sostuvo Escolar sobre su despedida al sumó pontífice.

Sostuvo: "Creo que el papa Francisco se lo valora más ahora, como sucede cuando se mueren, se lo va a seguir valorando, su figura va a seguir creciendo en el tiempo y nos vamos a dar cuenta de la gran figura que es con el tiempo".

"En el sur de Italia nos preguntaban quién era el argentino más importante y nosotros decíamos Messi o Maradora, pero ellos nos decían: 'No, es el papa Francisco', y realmente es así. Mi hijo pensaba que en Italia no era tan valorado, pero realmente es muy amado".

Agregó que en el negocio para comprar recuerdos del papa Francisco hay más demora que para ingresar a la Basílica, además que reponen todo el tiempo porque la gente quiere llevarse un recuerdo de él.