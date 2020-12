Un legislador sanjuanino de 39 años se jubiló por "estrés laboral": cobrará $100.000

"La enfermedad fue aumentando progresivamente y el estrés de ser concejal opositor tuvo mucho que ver", dijo D'Amico quien, según informó, padece colitis ulcerosa que es una enfermedad inflamatoria del colon y del recto que le produjo hemorragias, úlceras, pérdida de peso y anemia.

Además, el legislador tiene un marcapasos por una patología cardíaca, trombosis y alta miopía. Después de repetir los estudios que certifican que su discapacidad superó el 66%, el mencionado ente nacional estableció que cobrará el 70% de lo que le correspondería por jubilación, según el sueldo percibido durante los últimos años, por lo que recibirá cerca de $96 mil, comentó Diario de Cuyo.

Asimismo, señaló: "El tratamiento convencional ya no es suficiente, se me ha intensificado la dosis del medicamento que es un tratamiento venoso que un enfermero aplica cada cuatro semanas en mi domicilio. He presentado más de 150 proyectos, no soy 'ñoqui' ni corrupto y eso me genera pagar el costo de la persecución del poder político de turno".